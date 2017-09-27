ФСБ потребовала от Telegram предоставить данные пользователей и содержимое переписки
Мессенджер отказался предоставлять эти данные, сказал Дуров
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Дорогой подписчик!
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ФСБ потребовала от Telegram предоставить данные пользователей и содержимое переписки
Chris Ratcliffe/Bloomberg
Мессенджер Telegram отказался предоставлять Федеральной службе безопасности (ФСБ) информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых и доставляемых или обрабатываемых электронных сообщений, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице «В контакте».
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