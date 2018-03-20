Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ

Верховный суд отказался удовлетворить иск компании Telegram Messenger LLP о признании недействительным приказа ФСБ, устанавливающего процедуру передачи спецслужбе ключей для расшифровки сообщений пользователей мессенджера. Об этом «Ведомостям» сообщила адвокат Рамиля Ахметгалиева, представляющая интересы мессенджера.

После решения Верховного суда Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей в течение 15 дней.

Представители Telegram настаивали, что приказ ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке пользователей. В свою очередь представитель спецслужбы на заседании суда заявила со ссылкой на позицию Конституционного суда, что переписка в мессенджерах «не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение» (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Генпрокуратура поддержала позицию ФСБ и опросила суд отклонить иск. «Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности», - сказала представитель прокуратуры.

В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за отказ предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Telegram обжаловал штраф, но 12 декабря Мещанский суд Москвы признал решение первой инстанции законным. За повторный отказ в передаче данных мессенджер может быть заблокирован.

Приказ ФСБ о дешифровке сообщений был издан в связи с принятием пакета законопроектов Ирины Яровой. Однако приказ датирован 19 июля, а закон вступал в силу только 20 июля, указывали представители Telegram. ФСБ в возражениях на иск мессенджера ссылается на правила раскрытия информации о деятельности органов власти, которые позволяют отказаться от общественного обсуждения проекта правового акта, если он оперативно разработан во исполнение поручения президента и правительства. Президент же поручил ФСБ обеспечить реализацию закона Яровой в 20-дневный срок.

Минюст в своих возражениях подчеркивал, что продемонстрированная ФСБ спешка не повлияла на законность принятого решения, даже если спорный акт был принят до вступления в силу закона, на исполнение которого он направлен. Все равно порождать правовые последствия приказ мог только с 23 августа – после регистрации в Минюсте и официальной публикации.

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