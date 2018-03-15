ФСБ объяснила спешку с приказом о ключах для дешифровки Telegram
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ФСБ так торопилась с разработкой порядка доступа к ключам шифрования электронных сообщений интернет-пользователей, что отказалась от его общественного обсуждения. Об этом говорится в возражениях ФСБ на иск Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432, утверждающего порядок предоставления службе данных для декодирования («Ведомости» ознакомились с документом). Верховный суд рассмотрит иск Telegram на следующей неделе: компания оспаривает приказ, на основании которого была в прошлом году оштрафована за отказ передать ФСБ ключи для шифрования и может быть заблокирована за повторный отказ.
Заявители утверждают, что приказ издан неуполномоченным органом: по закону устанавливать порядок взаимодействия организаторов распространения информации в сети интернет с госорганами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, – прерогатива правительства. Кроме того, приказ издан на основании недействующего закона – внесенные законом Яровой поправки, реализации которых добивается ФСБ, вступили в силу только 20 июля. А сам приказ датирован 19 июля. Проект документа не прошел общественного обсуждения, что также является нарушением процедуры.
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