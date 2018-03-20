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ФСБ отказалась рассматривать переписку в мессенджерах как охраняемую законом тайну

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не рассматривает сообщения граждан в мессенджерах как охраняемую законом тайну переписки. Об этом заявила на заседании в Верховном суде представитель спецслужбы, ссылаясь на позицию Конституционного суда, передает ТАСС.

«Согласно позиции Конституционного суда переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», – сказала представитель ФСБ.

Верховный суд рассматривает иск руководства мессенджера Telegram об оспаривании приказа ФСБ, который описывает процедуру предоставления спецслужбе ключей для расшифровки переписки пользователей.

Telegram Messenger LLP просит Верховный суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети. Представители мессенджера настаивают, что приказ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.

Представитель Генпрокуратуры в суде попросил отклонить иск мессенджера. «Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности», – сказала представитель прокуратуры.

В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за неисполнение требования закона Ирины Яровой о предоставлении ключей для шифровки сообщений пользователей. За повторный отказ в предоставлении данных мессенджер может быть заблокирован.

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