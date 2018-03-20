ФСБ отказалась рассматривать переписку в мессенджерах как охраняемую законом тайну

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не рассматривает сообщения граждан в мессенджерах как охраняемую законом тайну переписки. Об этом заявила на заседании в Верховном суде представитель спецслужбы, ссылаясь на позицию Конституционного суда, передает ТАСС.
«Согласно позиции Конституционного суда переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», – сказала представитель ФСБ.
Верховный суд рассматривает иск руководства мессенджера Telegram об оспаривании приказа ФСБ, который описывает процедуру предоставления спецслужбе ключей для расшифровки переписки пользователей.
Telegram Messenger LLP просит Верховный суд признать недействующим приказ ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432 об утверждении порядка представления организаторами распространения информации в интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей сети. Представители мессенджера настаивают, что приказ противоречит требованию закона о необходимости судебного решения для доступа к переписке граждан.
Представитель Генпрокуратуры в суде попросил отклонить иск мессенджера. «Оспариваемый акт принят в соответствии с нормами закона и в пределах полномочий ФСБ в целях реализации возложенных на нее задач в области обеспечения безопасности», – сказала представитель прокуратуры.
В октябре 2017 г. мировой суд в Москве оштрафовал Telegram на 800 000 руб. за неисполнение требования закона Ирины Яровой о предоставлении ключей для шифровки сообщений пользователей. За повторный отказ в предоставлении данных мессенджер может быть заблокирован.
Международная правозащитная организация Amnesty International составила рейтинг самых защищенных месенджеров. Первую строчку заняли Facebook Messenger и WhatsApp (оба они принадлежат компании Facebook)
1/11
Е. Разумный / Ведомости
WhatsApp поделил первое место среди самых безопасных с Facebook Messenger, получив 67 баллов из 100 возможных
2/11
Н. Рыхлик / Ведомости
Второе место у iMessage (73 балла). В первую очередь эксперты рассматривали наличие в сервисе шифрования — основного способа защитить неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений от онлайн-угроз
3/11
Н. Рыхлик / Ведомости
Еще один мессенджер от Apple - FaceTime - также на втором месте (67 баллов). End-to-end шифрование (ключ от переписки формируется на конечном устройстве, например смартфоне пользователя) включено по умолчанию у шести мессенджеров из списка
4/11
Е. Разумный / Ведомости
Telegram, разработанный основателем социальной сети «В контакте» Павлом Дуровым, оказался на третьей строчке. Он набрал 67 баллов, однако авторы рейтинга подчеркивают, что end-to-end шифрование в Telegram не включено по умолчанию. «Жаль, что «неправительственные организации» действуют как pr-инструмент правительства и корпораций», - прокомментировал рейтинг в Twitter Павел Дуров
5/11
Е. Разумный / Ведомости
Новый мессенджер от Google с end-to-end шифрованием — Allo (компания выпустила его в мае 2016 г.) набрал 53 балла, заняв четвертую строчку рейтинга
6/11
Е. Разумный / Ведомости
Такое же количество баллов (53) у еще одного мессенджера от Google - Duo
7/11
Е. Разумный / Ведомости
Еще один мессенджер от Google - Hangouts, позволяющий пользователю обмениваться sms и mms без end-to-end шифрования, также набрал 53 балла
8/11
Е. Разумный / Ведомости
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Line от одноименной японской компании набрало 47 баллов
9/11
Е. Разумный / Ведомости
Мессенджер Viber также набрал в рейтинге 47 баллов
10/11
Е. Разумный / Ведомости
Skype не вошел в десятку самых безопасных мессенджеров, набрав 40 баллов. Низкие оценки Amnesty также получили сервисы Snapchat, Blackberry Messenger, QQ и WeChat
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Россия всегда платила по собственным счетам, однако чужие оплачивать не будет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом он выразил сожаление, что у США есть «маниакальные желания» заставить Москву «за что-то платить», что происходит с завидным постоянством. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Можно лишний раз выразить сожаление в связи с такими маниакальными желаниями все время заставить Россию за что-то заплатить, которые с завидным постоянством мы видим на различных уровнях из-за океана», – сказал Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать планы США обсудить с Саудовской Аравией вопрос о том, как заставить Россию заплатить за поддержу Сирии и Ирана.
Песков добавил, что Кремль не беспокоится из-за визита в США наследного принца Саудовской Аравии. Это вопрос отношений Вашингтона и Эр-Рияда, отметил представитель Кремля. Он напомнил, что в Россию недавно приезжал король Саудовской Аравии. Для Москвы являются важными те договоренности, которые были достигнуты в ходе этой встречи. У Саудовской Аравии и Москвы есть намерение прилагать усилия для их реализации.
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с наследным принцем Саудовской Аравии в Вашингтоне во вторник, писала газета The Hill. На ней американский президент поднимет вопрос о том, как найти «совместные способы заставить Россию платить» за действия на Ближнем Востоке, уточняло издание. В частности, Трамп будет говорить о поддержке Сирии со стороны России и решение Москвы заблокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, которая могла бы оказать влияние на Иран. На предстоящей встрече часть обсуждения будет посвящена тому, как Россия пытается использовать эти ситуации в свою пользу, указывал официальный представитель администрации президента США.
Тюрьма для подозреваемых в коррупции в Эр-Рияде
Faisal Nasser / Reuters
В отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде, который с начала ноября не принимал постояльцев, снова можно бронировать номера с середины февраля. Сотрудник колл-центра Ritz-Carlton подтвердил Financial Times, что отель возобновляет работу
1/15
Jacquelyn Martin / AP
4-5 ноября 2016 г. власти Саудовской Аравии под руководством наследного принца Мухаммада ибн Салмана начали антикоррупционную кампанию, задержав многих представителей местной элиты. Их привезли в Ritz-Carlton и запретили покидать его
2/15
GIUSEPPE CACACE / AFP
Фактически пятизвездочный отель превратился в самую роскошную в мире тюрьму, отмечает Bloomberg, ведь в нем держали более 150 принцев, бизнесменов и чиновников
3/15
Ritz-Carlton
Среди них – принц Аль-Валид бин Талал, один из богатейших людей мира
4/15
Ritz-Carlton
Сейчас отель на 492 номера начал принимать бронирования, начиная с 14 февраля
5/15
Ritz-Carlton
Запросы на более ранние даты служба интернет-бронирования Ritz-Carlton отклоняет, сообщая, что свободных номеров нет, убедились «Ведомости»
6/15
Ritz-Carlton
Ritz-Carlton в Эр-Рияде – «один из тех роскошных отелей в Саудовской Аравии, где искушенные гости окунаются в волшебную обстановку, получая ненавязчивый, внимательный сервис», говорится на его сайте
7/15
Ritz-Carlton
«Откройте для себя элегантный оазис, где просторные номера, спа мирового класса, восхитительный закрытый бассейн, шикарные помещения для проведения свадеб и мероприятий, а также исключительное ресторанное обслуживание оставляют незабываемые впечатления», – сообщает сайт отеля
8/15
FAYEZ NURELDINE / AFP
Хотя некоторые задержанные, включая Талала, еще находятся в Ritz-Carlton, открытие отеля для посетителей свидетельствует о том, что кампания заканчивается, отмечают FT и Bloomberg
9/15
Jacquelyn Martin / AP
В ноябре генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что речь в антикоррупционном расследовании идет минимум о $100 млрд. Любые активы, приобретенные с помощью коррупции, будут переданы государству, говорили представители власти
Некоторые согласились передать властям часть своих активов в обмен на свободу или были освобождены из-за недостатка доказательств. По словам источника FT, у оставшихся есть время до конца января, чтобы договориться с властями или доказать свою невиновность, иначе они окажутся в тюрьме и предстанут перед судом
12/15
Waseem Obaidi
Бин Талал (на фото – в 2010 г.) ведет переговоры о передаче активов на $7 млрд, однако они застопорились из расхождения сторон по вопросу о том, как конкретно это сделать, пишет FT со ссылкой на банкиров, знакомых с ситуацией
13/15
Ritz-Carlton
На территории Ritz-Carlton растут 600-летние оливковые деревья и раскидистые пальмы, расположены ландшафтные сады
14/15
Ritz-Carlton
По данным службы интернет-бронирования отеля, номер на двоих можно снять за 2489 риалов (около $663). Королевский люкс обойдется в 25 000 риалов ($6667) за ночь
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Доля памятников культуры в Москве, находящихся в аварийном состоянии, сократилась с 39% в 2010 г. до 6% в 2017 г., сообщил руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов на заседании президиума правительства столицы.
В частности, как следует из презентации ведомства, из 4091 здания, признанного объектом культурного наследия, в удовлетворительном состоянии находятся 3843, в неудовлетворительном – 248.
По словам Емельянова, снижение числа аварийных памятников произошло за счет значительного увеличения реставрационных работ в Москве.
«Но оставшиеся 6% объектов в аварийном состоянии – это сложные объекты, по которым десятилетия никаких работ не проводилось», – подчеркнул Емельянов. Он отметил, что по таким памятникам Мосгорнаследие намерено в первую очередь сосредоточиться на противоаварийных работах, которые станут первым этапом для полномасштабной реставрации.
В частности, уточнил чиновник, в 2017 г. проводились противоаварийные работы на 22 объектах, в том числе по палатам Левашова в Староваганьковском переулке, усадьбе Шелопухина, дому Наркомфина, палатам Пожарских на Большой Лубянке.
Какие здания Москва сдает в аренду по рублю «за квадрат»
Евгений Разумный / Ведомости
За 5 лет инвесторы получили в аренду 20 исторических объектов по программе «1 рубль за квадратный метр». Об этом говорится на сайте департамента по конкурентной политике Москвы. Среди них деревянный дом с мезонином – усадьба потомственного дворянина Эдуарда фон Беренса, – построенный в конце XIX в. архитектором Фидлером в Гусятниковом переулке, д. 7, стр.1. После революции дом был национализирован и отдан под коммунальные квартиры. Площадь – 811,2 кв. м
1/11
Евгений Разумный / Ведомости
Кроме аренды победитель должен оплатить научную (т. е. в соответствии с изначальным замыслом архитектора – автора оригинальной постройки) реставрацию доверенного ему памятника. Реставрация девяти зданий по программе уже завершена. На фото усадьба купцов Орловых XVIII–XIX вв., спроектированная архитектором Константином Буссе (Подсосенский переулок, 23, стр. 3). После революции в усадьбе было общежитие, обувная фабрика, коммуналки, будующий арендатор принял ее в аварийном состоянии. Площадь – 1252,7 кв. м
2/11
Евгений Разумный / Ведомости
«Дом с кариатидами» – жилой дом лепщика Сысоева, построенный в XIX в. и расположенный по адресу: Печатников переулок, 7. Площадь особняка, в котором проживала Эллочка-людоедка из гайдаевской версии «12 стульев», – 145 кв. м
3/11
Евгений Разумный / Ведомости
Административное здание по адресу: Большой Козловский переулок, д. 11, стр. 4, отреставрировано в июне 2015 г. Одноэтажный дом, включенный в комплекс памятника архитектуры «Палаты А. Г. Ратманова», был построен в 1927 г. Чуть меньше чем через полвека был надстроен второй этаж. Площадь здания – 107,9 кв. м
4/11
Евгений Разумный / Ведомости
Двухэтажный флигель усадьбы Хлудовых построен в 1861 г. по проекту архитектора Шервуда (Малая Полянка, д. 7, стр. 3). Общая площадь строения – 347 кв. м, первый этаж занимает 205,9 кв. м и мезонин – 141,1 кв. м, говорится на сайте ЦИАНа, где было размещено объявление об аренде здания (как правило, такие особняки после реставрации сдаются в субаренду)
5/11
Евгений Разумный / Ведомости
Жилой дом купца Баулина расположен по адресу: Николоямская улица, д. 52 стр. 1. В его основе – палаты XVIII в. Дом построен в 1820–1880-е гг. по проекту архитектора Струкова. Площадь – 704,9 кв. м
6/11
Евгений Разумный / Ведомости
Еще один объект культурного наследия – северный флигель усадьбы Лепехиных находится на Андроньевской площади, д. 4, стр. 2 (даты постройки: 2-я половина XVIII – конец XIX в.). Еще в 2015 г. здание площадью 402 кв. м было в неудовлетворительном состоянии, об этом сообщала пресс-служба Москомстройинвеста
7/11
Евгений Разумный / Ведомости
В служебном корпусе усадьбы Эминского конца XVIII в. ранее располагалась конюшня (Покровка, д. 14/2, стр. 3). Это небольшое каменное здание неоднократно перестраивалось под различные нужды. В здании пробивались и закладывались оконные и дверные проемы. Внутренняя планировочная структура изменена, говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы здания. Площадь – 1800 кв. м
8/11
bazametrov.ru
Жилой дом учеников Военно-фельдшерской школы середины XIX в. входит в ансамбль Екатерининского дворца и находится на Госпитальной площади в Лефортово. Общая площадь – 2270 кв. м
9/11
Евгений Разумный / Ведомости
11 зданий сейчас находятся в процессе реставрации по программе «рубль за квадрат», сообщили столичные власти. Одно из них – флигель усадьбы купца Гусева на Большой Полянке, д. 65/74, стр. 3, 1882 г. Первоначальный цвет флигеля был песочно-желтым. Затем он был покрашен в розовый, голубой, бирюзово-голубой. Главный дом усадьбы выкрашен в голубой цвет, поэтому основной цвет флигеля тоже голубой, а детали – белые. Площадь – 286 кв. м
10/11
Евгений Разумный / Ведомости
Еще одно здание, реставрация которого в стадии завершения, – усадьба Колесникова – Саргиных – Шапатиной конца XVIII в., расположенная по адресу: Таганская площадь, 88. Купивший в 2005 г. собственник до неузнаваемости изменил фасад здания, выходящий на Таганскую площадь, со стороны двора был пристроен многоэтажный офисный блок. В 2008 г. городские власти снесли все незаконные пристройки. Площадь усадьбы – 1159 кв. м
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на предоставление Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключей для расшифровки сообщений пользователей мессенджера, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram о признании незаконным приказа спецслужбы с подобными требованиями. «В удовлетворении исковых требований Telegram Messenger LLP отказать», - указывалось в решении суда.
Приказ ФСБ, как утверждали в Telegram, был принят в нарушение норм закона и превышает полномочия силовиков. В частности, в компании отмечали, что документ нарушает нарушает тайну частной переписки, получить доступ к которой правоохранительные органы могут лишь с разрешения суда.
Юристы спецслужбы, в свою очередь, утверждали, что получение ФСБ ключей для декодирования переписки «не затрагивает конституционные права граждан». В Генпрокуратуре позицию спецслужбы поддержали, согласившись, что оспариваемый приказ принят в пределах ее полномочий и в соответствии с нормами законодательства.
Мировой суд Мещанского района Москвы 16 октября оштрафовал Telegram Messenger LLP (Лондон) на 800 000 руб. за отказ исполнить запрос ФСБ и передать спецслужбе соответствующие ключи. Соответствующий документ был издан после принятия пакета антитеррористических законопроектов. В то же время, по словам представителей мессенджера, приказ датировался 19 июля, а закон вступал в силу лишь 20 июля.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный требует от Верховного суда России исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по так называемому делу Ив Роше и освободить своего брата Олега Навального. Соответствующее ходатайство направила адвокат Ольга Михайлова, сообщил политик на своем сайте.
Олег Навальный был осужден на три с половиной года лишения свободы, срок его заключения истекает 30 июня 2018 г.
«17 октября было вынесено решение Европейского суда. Мы с Олегом выиграли это дело у правительства России, и суд единогласно признал российский судебный процесс «фундаментально несправедливым», а также установил, что мы были осуждены, несмотря на отсутствие события преступления. То есть ЕСПЧ фактически заявил о фабрикации уголовного дела. В соответствии с законом Верховный суд России был обязан исправить нарушения, то есть отменить приговор», - подчеркивает Навальный.
Навальный и правительство России обжаловали решение ЕСПЧ, чтобы оно было рассмотрено Большой палатой. Однако в этом было отказано. И 5 марта решение ЕСПЧ вступило в силу.
В октябре прошлого года ЕСПЧ вынес решение, что Россия должна заплатить компенсацию в 10 000 евро Алексею и Олегу Навальным. Также государство обязано компенсировать им судебные издержки – 45 000 евро Алексею Навальному и 10 971 евро и 460 000 руб. – Олегу. Суд пришел к выводу, что приговор был произвольным и необоснованным. Требования заявителей были удовлетворены частично.
ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (статья 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание исключительно на основании закона (статья 7). Уголовные обвинения в этом деле (речь идет о статье 159.4, предусматривающей ответственность за преступления в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорится в решении суда. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем именно они заключались. Напротив – в документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила свои обязательства, а привлечение субподрядчиков было обычной практикой, не противоречившей гражданскому законодательству.
В российском Минюсте тогда отметили, что суд «отказался признавать наличие политической мотивированности в действиях национальных правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями» (цитата по ТАСС).
Следствие считало, что братья Навальные мошенническим путем похитили денежные средства ООО «Ив Роше восток» в размере свыше 26,7 млн руб., а также ООО «Многопрофильная процессинговая компания» (МПК) в размере более 4,4 млн руб. Эти деньги, по версии следствия, в дальнейшем были легализованы путем перечисления по фиктивным основаниям на подконтрольное братьям и их родственникам ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению».
Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 г. признал братьев виновными и приговорил Алексея Навального к 3,5 года условно, Олега Навального – к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Собчак передала Путину список политзаключенных
Евгений Разумный / Ведомости
30 декабря 2014 г. Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор: оппозиционера Алексея Навального приговорили к 3,5 года условно, его брата Олега Навального – к 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше». Навальных обвинили в мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем
1/14
Валерий Матыцин/ТАСС
Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко (слева направо) в 2015 г. суд приговорил к 20 и 10 годам колонии строгого режима соответственно. Сенцова признали виновным в создании террористического сообщества, совершении и подготовке терактов в Крыму, Кольченко — в участии в теракте и в террористическом сообществе. Оба фигуранта дела не признали вину
2/14
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Оппозиционер Сергей Мохнаткин приговорен к реальному сроку по обвинению в избиении двух полицейских 31 декабря 2013 г. на акции сторонников Эдуарда Лимонова «Стратегия-31»
3/14
Кристина Кормилицына/Коммерсантъ
В списке есть несколько фигурантов «дела 26 марта». Александр Шпаков обвинялся по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). По версии следствия, 26 марта он, пытаясь открыть двери автобуса с задержанными, несколько раз ударил кулаком в лицо подполковника полиции. Приговорен к полутора годам колонии общего режима
4/14
Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Предприниматель Дмитрий Борисов приговорён к 1 году колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса («Применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья»)
5/14
Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
Алексей Политиков осужден за применение насилия к полицейскому во время акции 26 марта (статья 318 УК). Его дело рассматривалось в особом режиме из-за признания им вины. 18 октября 2017 г. Тверской районный суд приговорил Политикова к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В ноябре 2017 г. суд на полгода сократил Политикову срок ареста
6/14
Кадр из видео Грани.Ру
В июле 2017 г. фигуранта дела о нападении на полицейского во время акции 26 марта Станислава Зимовца приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы по статье 318 УК (насилие в отношении полицейского). Обвинение просило три года колонии
7/14
Артем Геодакян/ТАСС
В августе 2017 г. суд приговорил журналиста РБК Александра Соколова и Валерия Парфенова к 3,5 и 4 годам колонии (слева направо). По версии следствия, Соколов, Мухин и Парфенов входили в организацию, признанную экстремистской и запрещенной в России. После этого они продолжили деятельность под другим названием – «Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР ЗОВ), считало следствие. Целью организации следователи считали расшатывание политической обстановки и смену власти незаконным путем
8/14
ФГУП ЦНИИмаш
В сентябре 2016 г. сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Лапыгина Владимира Ивановича (на фото справа) суд признал виновным по ст. 275 УК (госизмена) и приговорил к семи годам колонии строгого режима. В 2017 г. 76-летний Владимир Лапыгин просил президента о помиловании
9/14
Личная страница на ok.ru
В 2016 г. Краснодарский краевой суд признал виновным бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова по статье 275 («государственная измена») и приговорил его к 12 годам лишения свободы
10/14
Юрий Машков / ТАСС
Бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин осужден по двум уголовным делам – по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому делу в 2005 г. он был приговорен к 20 годам колонии, по второму делу он получил пожизненный срок в 2007 г.
11/14
Личный архив
Члена территориальной избирательной комиссии «Проспекта Вернадского» от КПРФ Сергея Резникова в апреле 2017 г. суд приговорил к трем годам колонии общего режима за хранение наркотиков
12/14
Личная страница на vk.com
В декабре 2015 г. суд приговорил блогера Вадима Тюменцева к 5 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 280 («Публичные призывы к экстремизму с использованием Интернета») и ч. 1 ст. 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе»)
13/14
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Активиста партии «Другая Россия» Юрия Староверова суд приговорил по ч. 1 ст. 318 УК к 3 годам лишения свободы условно с 3 годами испытательного срока по обвинению в том, что он ударил сотрудника ОМОНа 15 сентября 2012 г. во время разгона Нижегородского гражданского марша. В 2016 г. Останкинский районный суд Москвы заменил наказание на 3 года колонии общего режима
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Компания IBM показала самый маленький в мире компьютер, его ширина и длина составляют всего 1 мм. Об этом сообщает The Verge. Производство машины, которая меньше кристалла соли, обойдется в 10 центов (около 5,8 руб. по курсу ЦБ на 20 марта), отмечают в компании.
Вычислительная мощность нового компьютера сравнима с мощностью процессора 1990-х гг. В него встроен процессор с «несколькими сотнями тысяч» транзисторов, оперативная память SRAM, фотоприемник и блок связи, который использует светодиод для отправки информации.
Компьютер поддерживает работу с блокчейном. IBM планирует применять его для отслеживания процесса отгрузки товара и выявления краж. Он также может пригодиться в системах для умного дома, авиации и автомобильной техники.
IBM
Издание напоминает, что до этого самым маленьким компьютером в мире считался Michigan Micro Mote (M3), представленный в 2015 г. Его размеры – 2 х 4 х 4 мм. У этого компьютера был датчик движения и давления, солнечная батарея, радио. Изначально он создавался для имплантируемых медицинских устройств.
Самый маленький в мире компьютер показали на конференции IBM Think 2018. Ранее на ней же компания заявила о пяти перспективных технологиях, которые, по ее мнению, серьезно повлияют на общество и бизнес в течение следующих пяти лет. IBM считает, что такими технологиями станут блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект, квантовые вычисления, криптография и роботы-микроскопы на основе искусственного интеллекта. Руководитель исследования в IBM Арвинд Кришна уверен, что через пять лет создаваемые компанией компьютеры будут встроены в повседневные предметы.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В Кремле не считают недружественным шагом отказ президента США Дональда Трампа поздравить президента России Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент «Ведомостей».
«Не нужно считать это недружественным шагом <...> Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно ничего сгущать», – сказал Песков. «И кроме того, утро вечера мудренее», – добавил представитель Кремля.
Кроме того, Песков затруднился сказать, поступала ли из США поздравительная телеграмма в адрес Путина. По словам пресс-секретаря президента, пришло очень много поздравлений «по каналам МИДа». «Я сейчас не могу просто точно сказать, была ли там из Америки телеграмма», – добавил он.
Президентские выборы прошли в России в воскресенье, 18 марта. По предварительным данным ЦИК, Путин их выиграл со значительным отрывом – у него 76,7% голосов. Российского президента по телефону уже успели поздравить лидеры нескольких стран, сообщается на сайте Кремля. Например, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана.
Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отметил, что пока в расписании Трампа телефонные поздравления не запланированы. При этом Гидли добавил, что Вашингтон не удивлен результатом.
Как голосовали кандидаты в президенты
Alexander Zemlianichenko / AP
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин на избирательном участке № 1306 в Москве
1/8
Николай Хижняк / РИА Новости
Кандидат от «Партии роста» Борис Титов (слева) на избирательном участке № 2902 в поселке Абрау-Дюрсо
2/8
Евгений Разумный / Ведомости
Самовыдвиженец Владимир Путин на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук (РАН)
3/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак на избирательном участке № 158 в Детской музыкальной школе имени Л. Бетховена
4/8
Евгений Разумный / Ведомости
Кандидат от партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин также голосовал в здании РАН
5/8
David Mdzinarishvili / Reuters
Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в школе № 814 в Москве
6/8
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский на избирательном участке в школе № 1440 в Москве
7/8
Михаил Терещенко / ТАСС
Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин на избирательном участке в школе № 1540 в Москве
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Часть квартир в двух микрорайонах Левобережного района на севере Москвы будет передана городу для переселения москвичей по программе реновации, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста по итогам заседания градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК).
«Под программу реновации будет выделено порядка 65 000 кв. м недвижимости комплексной жилой застройки», – сообщил ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
В комитете добавили, что часть корпусов комплексной застройки уже введена в эксплуатацию, часть еще строится. Отделку в квартирах для переселенцев будут выполнять за счет Фонда реновации.
Стартовая площадка реновации в Левобережном будет находиться по адресу мкрн. 2Д, корп. 21–22, 23–27.
Программа реновации жилья была утверждена 1 августа 2017 г. и предусматривает расселение свыше 350 000 квартир. В настоящее время в программу включено 5171 дом.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску АФК «Система»Владимира Евтушенкова о взыскании с «Роснефти» и «Башнефти» более 330 млрд руб. в связи с отказом истца от заявленных требований, сообщает РИА Новости.
Ранее стороны договорились, что «Система» откажется от своего иска после исполнения мирового соглашения в деле по иску «Роснефти», «Башнефти» и Республики Башкортостан о взыскании с АФК и ее «дочки» – АО «Система-инвест» 170,6 млрд руб. 5 марта АФК «Система» объявила об исполнении мирового соглашения.
Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Компании потребовали у «Системы» и «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013–2014 гг. Позже сумма иска выросла до 170,6 млрд руб. В декабре 2017 г. «Роснефть» подала также иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. В конце месяца стороны смогли прийти к мировому соглашению.
19 марта Арбитражный суд Башкирии снял арест с активов АФК «Система», арестованных в рамках этого процесса. Под арестом находились 100% «Медси», 90,5% агрохолдинга «Степь», 71,87% «МТС банка» и еще несколько активов. Снять обеспечительные меры суд попросили «Роснефть», «Башнефть», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест».
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Московской семье из двух работающих человек без детей понадобится минимум 9,6 года, чтобы при минимальных расходах накопить на стандартную «двушку» площадью 58,2 кв. м в новостройке в старых границах столицы, подсчитали эксперты компании «Метриум».
В своих расчетах эксперты компании соотнесли чистый доход двух работающих членов семьи с бюджетом покупки такого объекта. Для подсчета использовались официальные показатели Мосгорстата среднедушевого ежемесячного денежного дохода в Москве, а также прожиточный минимум трудоспособного жителя столицы.
По подсчетам «Метриум», в 2017 г. среднегодовой доход московской семьи составил 905 000 руб. (около 56 000 руб. в месяц на одного человека) за вычетом прожиточного минимума (около 18 000 руб. в месяц на члена семьи).
При этом в конце 2017 г. средняя стоимость стандартной двухкомнатной квартиры комфорт-класса (площадь 58,2 кв. м), подходящей для проживания семьи, в пределах старой Москвы составила 8,77 млн руб. Разделив стоимость квартиры на годовой доход, эксперты выяснили, что москвичам со средним заработком понадобилось бы 9 лет и 6 месяцев, чтобы накопить на обычную квартиру в новостройке. При этом весь этот срок семье необходимо вести режим строгой экономии и не включать в свои траты расходы на путешествия, развлечения и даже детей.
Любопытно, что по сравнению с концом 2016 г. доступность жилья снизилась. Год назад среднегодовой доход был почти таким же (906 000 руб.), но стоимость средней квартиры – ниже (8,36 млн руб.). Тогда московская семья могла накопить на жилье деньги за 9 лет и 2 месяца.
«Прежде всего это связано с увеличением на 5% средней стоимости квартиры в новостройках, а также с ростом минимальных расходов домохозяйства на 6%», – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE.
Тем не менее по сравнению с докризисным периодом квартира в столичной новостройке стала все же более доступной. Так, в IV квартале 2014 г. семье со средними доходами (840 000 руб. в год) понадобилось бы копить на квартиру в новостройке за 9 млн руб. около 10 лет и 7 месяцев. «Снижение стоимости предложения в период кризиса оказалось более глубоким, чем сокращение реальных доходов потенциальных покупателей. Таким образом, прошедший период экономической нестабильности помог сэкономить на накоплениях целый год и один месяц», – резюмирует Литинецкая.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Депутаты во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Геннадием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект «О цифровых финансовых активах», который запрещает использовать цифровые финансовые активы в качестве средства платежа на территории России. Документ опубликован в базе данных нижней палаты.
Документом вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен. Кроме того, законодательно закрепляется новый вид договора, заключаемого в электронной форме, – смарт-контракт. Майнинг (деятельность, направленная на создание криптовалют) будет признаваться предпринимательской деятельностью, если энергопотребление за три месяца превысит установленные правительством лимиты, говорится в документе.
Согласно инициативе криптовалюта и токен будут считаться имуществом. Законопроект допускает возможность сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту. Но порядок и условия совершения таких сделок возьмет на себя Центробанк по согласованию с правительством.
Кроме того, для снижения рисков владельцев таких активов все сделки должны осуществляться через операторов обмена цифровых финансовых активов, которыми могут быть только юридические лица.
Минфин решил уступить Центробанку решение вопроса по обменным операциям с криптовалютой на российском рынке 19 марта. Изначально регулятор предлагал запретить оборот цифровых денег, за исключением токенов. Минфин же считал, что законодательный запрет на обменные операции с криптовалютой приведет к созданию теневого рынка.
Как регулируются криптовалюты в разных странах
Andrey Rudakov / Bloomberg
Россия Правительство и Центральный банк работают над созданием базового нормативно-правового акта, регулирующего правовой статус и порядок обращения криптовалют. Ранее ЦБ и Росфинмониторинг неоднократно высказывали позицию об отнесении операций с криптовалютой к сомнительным операциям в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На фото майнинговая ферма в Красногорске
1/10
Eric Gay / AP
США В США ограниченное правовое регулирование криптовалют. Налоговая служба в 2014 г. определила, что для целей федерального налогообложения виртуальная валюта рассматривается как имущество. К отдельным видам деятельности, связанным с использованием криптовалюты (например, деятельность по ее продаже и обмену), применяются требования законодательства о банковской тайне. Операции по выпуску криптовалюты могут в отдельных случаях быть классифицированы как размещение ценных бумаг, в этом случае к процедуре их выпуска применяются те же требования, что и к размещению традиционных ценных бумаг. На фото магазин оружия в Техасе
2/10
Jens Kalaene / DPA / ТАСС
Евросоюз Европейский центробанк классифицирует криптовалюту (в частности, биткойн) как конвертируемую децентрализованную виртуальную валюту. Прямое регулирование отсутствует, в июле 2014 г. ЕЦБ рекомендовал европейским банкам не проводить операции с использованием виртуальных валют, пока не будет установлен режим регулирования. На фото вывеска кафе в Берлине. В 2017 г. в Директиву ЕС о борьбе отмыванием денежных средств были внесены изменения, направленные на снижение риска использования виртуальных валют для отмывания преступных доходов. Провайдеры криптовалютных сервисов и «платформы виртуальных валют» должны следовать тем же требованиям по идентификации клиентов и отслеживанию подозрительных операций, что и банки, и другие кредитные и финансовые организации
3/10
Chris Ratcliffe / Bloomberg
Великобритания Криптовалюты не являются финансовым продуктом, а потому находятся вне периметра правового регулирования. Законодательное регулирование находится в процессе становления. Управление по финансовому регулированию и контролю (FCA) создало площадку для запуска и тестирования пилотных проектов в области обращения криптовалют, а также выпустила дискуссионный документ по технологии распределенных регистров. На фото бар в Лондоне, где принимаются биткоины
4/10
Arnd Wiegmann / Reuters
Швейцария В этой стране криптовалюта представляет собой активы, а не ценные бумаги. Операции с криптовалютами не требуют специальных разрешений (лицензий), но некоторые виды деятельности, включая покупку и продажу криптовалют (в частности, биткоинов) на коммерческой основе и действующих торговых площадках, могут подлежать лицензированию. Также к операциям с криптовалютами применяются общие требования законодательства Швейцарии по борьбе с отмыванием денежных средств. На фото вход в ратушу в городе Цуге
5/10
Tomohiro Ohsumi / Bloomberg
Япония Криптовалюта была признана законным средством платежа в апреле 2017 г. Несколько крупных ритейлеров теперь принимают биткойн в качестве оплаты. Понятие криптовалюты разграничено с понятием электронных денег, криптовалюта признается не денежным средством, а оборотоспособным активом, который может быть использован в качестве платежного средства. При этом операции по обмену криптовалюты на фиатные деньги не облагаются местным аналогом НДС. На фото биткойн-банкомат в Токио
6/10
Qilai Shen / Bloomberg
Китай Криптовалюта рассматриватся как виртуальный товар (неденежный цифровой актив). Законодательный подход находится в процессе становления. С сентября 2017 г. действует запрет на публичное размещение криптовалюты. При этом в Китае разрешены хранение криптовалют для физлиц и операции с криптовалютой между ними. На фото майнинговая ферма во Внутренней Монголии
7/10
Then Chih Wey / Zuma / ТАСС
Сингапур Криптовалюты рассматриваются как актив, а не средство платежа. В случае соответствия определенным критериям могут классифицироваться как ценная бумага. Операции с ними могут облагаться местным аналогом НДС. Сам статус криптовалюты детально не урегулирован, но есть правовое регулирование отдельных видов деятельности, связанных с обращением криптовалюты. В частности, Валютное управление Сингапура (MAS) выпустило ряд нормативных документов, регулирующих публичное размещение цифровых активов (токенов), а также торговлю ими. На фото биткойн-банкомат в одном из торговых центров
8/10
Duncan Chard / Bloomberg
ОАЭ В октябре 2017 г. правительство Абу-Даби выпустило базовое руководство в отношении криптовалют и их публичного размещения. Майнинг или спотовые сделки в виртуальных валютах сами по себе не являются регулируемой деятельностью. Тем не менее любые лицензированные компании, предоставляющие или использующие виртуальные валюты для финансовых услуг, обязаны придерживаться существующих законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма
9/10
Diego Levy / Bloomberg
Аргентина Одна из ведущих стран по использованию криптовалюты, которая определяется как «цифровое воплощение ценности, которая может использоваться для электронной коммерции и чьи функции состоят в том, чтобы сформировать среду обмена и/или единицу учетной записи и/или хранилища стоимости». В июле 2014 г. департамент финансовой информации Аргентины (UIF), уполномоченный орган по противодействию отмыванию денежных средств, выпустил заявление, предписывающее всем финансовым институтам, осуществляющим операции с «биткойнами и иными виртуальными валютами», направлять сведения о таких операциях в UIF
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в суде.
Саркози задержан полицией и в ближайшее время будет допрошен в рамках открытого в 2012 г. уголовного дела. Расследование по нему ранее было приостановлено, однако в 2017 г. вновь возобновлено.
Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 г. и после ухода с поста стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании.
В частности, следователи проверяли, законно ли наследница империи L'Oreal Лилиан Бетанкур перечисляла деньги на кампанию Саркози. Это дело было закрыто за недостатком улик.
Затем расследовались утверждения, что Саркози мог незаконно получить средства на кампанию от ливийского лидера Муаммара Каддафи. По данным СМИ, Саркози мог получить от лидера Ливийской джамахирии $50 млн на нужды кампании в 2007 г. Затем это подтвердил президент Белоруссии Александр Лукашенко, который заявил, что Каддафи лично ему рассказывал, что дал французу $100 млн.
В августе 2017 г. Daily Telegraph сообщила, что прокуратура начала проверку Саркози на предмет возможного участия в коррупционных сделках с Катаром, в результате которых эта страна получила право провести чемпионат мира по футболу в 2022 г.
Впервые Саркози был задержан в июле 2014 г., тогда ему были предъявлены обвинения в незаконном использовании положения для получения информации о проводившихся в его отношении расследованиях.