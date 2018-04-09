Минное поле истории

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Максим Стулов / Ведомости

Часто говорят, что российская история непредсказуема. Эта формулировка восходит к советскому времени, когда официальные оценки пересматривались, иногда по нескольку раз. Вспомним слова Галича из его саркастических стихов про историков: «сменяются правды, как в оттепель снег».

Сейчас ситуация изменилась – единой обязательной правды больше нет. Настойчивые попытки отменить конституционный запрет на обязательную идеологию пока ни к чему не приводят – да нет для этого и простого механизма, так как в этом случае надо менять Конституцию с помощью Конституционного собрания. Но возникает другая проблема – отечественная история все более превращается в минное поле. И дело руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева наглядное тому доказательство.