Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4543 от 09.04.2018 под заголовком: Минное поле истории

Минное поле истории

Политолог Алексей Макаркин о деле Юрия Дмитриева как поиске границ возможного в вопросах исторической памяти
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Часто говорят, что российская история непредсказуема. Эта формулировка восходит к советскому времени, когда официальные оценки пересматривались, иногда по нескольку раз. Вспомним слова Галича из его саркастических стихов про историков: «сменяются правды, как в оттепель снег».

Сейчас ситуация изменилась – единой обязательной правды больше нет. Настойчивые попытки отменить конституционный запрет на обязательную идеологию пока ни к чему не приводят – да нет для этого и простого механизма, так как в этом случае надо менять Конституцию с помощью Конституционного собрания. Но возникает другая проблема – отечественная история все более превращается в минное поле. И дело руководителя карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева наглядное тому доказательство.

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