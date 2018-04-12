Пенсионная честность

Если хотите в старости иметь пенсию, на которую можно жить, копите на нее сами, в очередной раз признал в понедельник министр финансов Антон Силуанов. Россияне, конечно, давно и сами об этом догадываются – но нельзя не сказать спасибо министру за прямое признание невозможности рассчитывать в старости на государство из-за так и не появившейся в России предсказуемой и жизнеспособной пенсионной системы.

Пенсионная система – объект постоянных реформ, ее конфигурация не раз менялась с момента начала изменений в 2001 г. То, о чем говорит сейчас Силуанов, – очередная попытка государства привлечь граждан к самостоятельным накоплениям с помощью индивидуального пенсионного капитала, который, в отличие от все еще де-юре не упраздненной накопительной части пенсии, будет собственностью будущих пенсионеров. Правда, платить их нужно будет сверх обязательных сегодня отчислений, т. е. ограничивать себя сегодня ради надбавки к скромной страховой пенсии послезавтра, и начинать копить уже с молодости – только тогда прибавка будет сколько-нибудь значительной.

Накопительная часть пенсий, которая должна была позволить отчасти компенсировать гражданам низкие страховые пенсии, появилась в 2012 г., но уже в 2014 г. правительство заморозило перевод средств в НПФ – якобы временно, переправляя все деньги в общий котел страховых пенсий из-за дефицита денег в экономике. На деле заморозка оказалась фактически бессрочной: в прошлом году президент продлил ее до 2020 г. Сократить трансферт в ПФР за счет заморозки получилось только локально. В 2018 г. он составит более 100 млрд руб., и демографический дисбаланс вместе с отсрочкой принятия решения о повышении пенсионного возраста не позволяет рассчитывать на системное сокращение дефицита.

Условий для формирования массовых добровольных накоплений пока нет, считает замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская. Во-первых, россияне долго жили в условиях высокой инфляции и нынешнее ее снижение – недостаточный срок, чтобы люди осознали привлекательность длинных денег. Во-вторых, доходы населения слишком низкие, чтобы значительная часть людей могла позволить себе делать такие накопления. Работнику с низким заработком они невыгодны – существенной прибавки к пенсии он не получит. Те же, у кого доходы высокие, и так ищут способы сформировать сбережения на старость – не понятно, зачем им Пенсионный фонд. В-третьих, для многих граждан заморозка накопительной части пенсий была хорошим маркером отношения государства к пенсиям, который будет психологическим барьером для индивидуальных пенсионных накоплений, отмечает Синявская.