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Статья опубликована в № 4546 от 12.04.2018 под заголовком: Компания недели: UC Rusal

Алюминиевая катастрофа

Санкции грозят UC Rusal потерей экспортных рынков — а России нужно куда меньше алюминия, чем производит компания
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«У нас все непросто» – так начинался опубликованный 9 апреля пост на страничке UC Rusal в Facebook. Компания сообщала, что рассматривает различные варианты поведения в сложившейся ситуации. Позднее пост был удален. Впрочем, это вовсе не означает, что дела у UC Rusal пошли лучше, – даже наоборот. Из-за санкций перед компанией в полный рост встает угроза потери как минимум части внешних рынков. UC Rusal вскоре не сможет поставлять алюминий в США. Кроме того, Лондонская биржа металлов прекратила торговлю продукцией UC Rusal и запретила принимать ее на своих складах. Компания не раскрывает точных данных о продажах через биржу. Аналитик АКРА Максим Худалов оценивает их в 10–20% максимум. Но даже если это и так, четверть производства компании может оказаться невостребованной.

А из-за того что санкции могут быть наложены на тех, кто производит существенные транзакции с находящимися в санкционном списке лицами и компаниями, есть риск, что от сотрудничества с UC Rusal могут отказаться и другие покупатели. В самом худшем случае сбыт компании может оказаться ограничен Россией и некоторыми ее сателлитами. Для мира больших проблем не будет. Ведь UC Rusal – это всего лишь 6% глобального производства металла.

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