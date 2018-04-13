Олигархи для Кремля и для всех остальных

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Россияне и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, похоже, имеют дело с разными действительностями – или же совсем по-разному трактуют то, что видят. Спустя несколько дней после заявления представителя президента, что время олигархов в России «давно прошло» и сейчас их вовсе нет, 94% опрошенных государственным ВЦИОМом жителей страны заявили, что, по их мнению, олигархи в России все-таки есть.

Вероятно, одна из причин радикального отличия во взглядах в понимании термина «олигарх». Сегодня в представлении большинства обывателей статус олигарха связан в первую очередь с размером богатства, это практически синоним миллионера и миллиардера, и в куда меньшей степени – с близостью к власти и большим политическим на нее влиянием. Такое понимание термина было характерно для второй половины 1990-х – первой половины 2000-х, его же, вероятно, и сейчас придерживается Песков. Тогда и известность, и антирейтинг тех, кого россияне считали олигархами, были тесно связаны с их близостью к власти и активностью в политике, часто непубличной. Сейчас к классическому определению олигарха как представителя узкого круга влиятельных и богатых людей склоняется лишь каждый седьмой. В конце 2010-х сугубо отрицательная коннотация в значительной степени размылась, считает гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: теперь это элемент не политического, а, скорее, бизнес-ландшафта.