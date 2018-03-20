Мнения / Аналитика / Наше «мы»

Чей это президент

Россияне уверены, что Владимира Путина чаще других поддерживают богатые, образованные и бюджетники
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Алексей Левинсон

Одной из главных функций события, состоявшегося 18 марта, было измерить и показать, каков уровень поддержки президента. Кому показать – тому, кого поддерживают, или тем, кто поддерживает, или тем, кто не поддерживает, – вопрос сложный. Событие прошло, другое такое же будет, возможно, не скоро, функция измерять уровень этой поддержки и сообщать о результатах снова переходит к соцопросам. Опрошенных всегда гораздо меньше, чем участвовавших в голосовании, но в таких странах, как наша, сами голосовавшие этим результатам порой верят больше, чем официальной информации. К тому же эти данные могут содержать интересные подробности: социологи сообщают, в каких социальных группах энтузиазм сильнее, в каких – слабее и проч.

Еще интереснее узнать, что на сей счет думают сами граждане страны. Об этом накануне выборов задавал вопросы Центр Юрия Левады. Респондентам предлагалось в парных сравнениях выбирать, в каких слоях поддержка президента выше, а в каких – ниже. Далеко не все респонденты были готовы видеть эту разницу. По их понятию, раз он президент, значит, он «президент всех россиян». Но от трети до половины опрошенных дают ответы, говорящие о том, что у них есть более сложные представления о сложившейся власти и о том, как к ней относятся в обществе.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам с любых устройств
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике