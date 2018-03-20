Чей это президент

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Одной из главных функций события, состоявшегося 18 марта, было измерить и показать, каков уровень поддержки президента. Кому показать – тому, кого поддерживают, или тем, кто поддерживает, или тем, кто не поддерживает, – вопрос сложный. Событие прошло, другое такое же будет, возможно, не скоро, функция измерять уровень этой поддержки и сообщать о результатах снова переходит к соцопросам. Опрошенных всегда гораздо меньше, чем участвовавших в голосовании, но в таких странах, как наша, сами голосовавшие этим результатам порой верят больше, чем официальной информации. К тому же эти данные могут содержать интересные подробности: социологи сообщают, в каких социальных группах энтузиазм сильнее, в каких – слабее и проч.

Еще интереснее узнать, что на сей счет думают сами граждане страны. Об этом накануне выборов задавал вопросы Центр Юрия Левады. Респондентам предлагалось в парных сравнениях выбирать, в каких слоях поддержка президента выше, а в каких – ниже. Далеко не все респонденты были готовы видеть эту разницу. По их понятию, раз он президент, значит, он «президент всех россиян». Но от трети до половины опрошенных дают ответы, говорящие о том, что у них есть более сложные представления о сложившейся власти и о том, как к ней относятся в обществе.

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