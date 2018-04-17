От редакции
Статья опубликована в № 4549 от 17.04.2018 под заголовком: Запах протеста

Протесты на минимуме

Рекордно много россиян не хотят выходить на улицу ни с политическими, ни с экономическими требованиями
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На фоне участившихся акций протеста – подмосковные свалки, отмена выборности мэра Екатеринбурга, трагедия в Кемерове – социологи фиксируют падение уровня протестного потенциала до минимальных за последние восемь лет отметок. Сегодня 86% не готовы выйти на улицу с экономическими требованиями, 88% – с политическими. Да и сами протесты кажутся им маловероятными: трое из каждых четырех не считают возможными выступления против падения уровня жизни, четверо из каждых пяти – против нарушения политических прав и свобод. Такое падение ситуативно – страна только что выбрала старого президента на новый срок, – но не отражает степени напряженности в регионах из-за накопившихся проблем, а ведь впереди обещанные непопулярные решения нового правительства.

Больше всего россиян волнуют экономические проблемы: в опросах «Левада-центра» они всегда идут на первом месте, но доля тех, кого беспокоит рост цен, уменьшилась с 78% в 2015 г. до 61% в 2017 г.; обеспокоенных обнищанием осталось примерно столько же – 42–45%, как и ростом безработицы – 36–33%. Россияне в целом притерлись к кризису, смирившись с тем, что он надолго; в то же время обеспокоенность проблемами еще не означает, что люди готовы выходить на улицы – для большинства это крайний шаг, когда накипело и больше терпеть нельзя, а не институциализированный легитимный способ выражения недовольства. Акции протеста для большинства – это социально неодобряемое поведение, к тому же грозящее штрафами и арестами.

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Комментарии  ()
Сибирский фермер
00:26 17.04.2018
А когда граждане, если их так можно назвать, выходили на улицу с протестами против своего хоть какого положения? Да никогда.
00
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