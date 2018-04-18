Как передать власть самому себе

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Постсоветские государства, ориентированные на активные политические и экономические контакты с Западом, вынуждены проявлять больше изобретательности при создании механизмов передачи власти, чтобы обеспечить видимость ее транзита при фактическом сохранении рычагов управления страной у действующего главы государства.

Избранный в 2008 г. президентом Армении Серж Саргсян успешно завершил процесс передачи власти самому себе. В декабре 2015 г. 63,4% участников референдума одобрили предложенную им конституционную реформу, предусматривавшую передачу большинства полномочий от президента к премьер-министру. Во вторник большинством голосов парламент утвердил Саргсяна премьером. Накануне в Ереване начались протесты, в день голосования они активизировались, произошли столкновения митингующих с полицией, лидер оппозиции Никол Пашинян заявил о начале бархатной революции в стране.