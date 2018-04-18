Как исправить аукционный крен в госзакупках
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Аукцион – оптимальный способ закупки, который обеспечивает конкуренцию, прозрачность, экономию бюджетных средств, к тому же он простой и понятный. Этот тезис, берущий свои корни в позиции ФАС, разделяют многие в экспертных и властных кругах. Так, с 1 июля 2018 г. госкомпании, сейчас работающие по либеральному закону «О закупках отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ), будут осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства (МСП) по правилам гораздо более жесткого закона «О контрактной системе...» (44-ФЗ). По большому счету это означает перевод госкомпаниями большей части закупок у МСП на аукционы. Однако, несмотря на широкое использование аукционов, российская система госзакупок так и не стала конкурентной, понятной и удобной для бизнеса. Почему так происходит?
Если спросить среднестатистического россиянина, что ему приходит на ум при слове «аукцион», то он, скорее всего, вспомнит распродажу стульев в романе Ильфа и Петрова или продажу предметов искусства на аукционе Christie’s – в обоих случаях аукцион организует продавец товара, а не покупатель.
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