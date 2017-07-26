Реновация госзаказа

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Систему госзакупок в России совершенствуют и совершенствуют, а ей почему-то все хуже и хуже. На развитие новой версии Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), введенной в 2014 г., в федеральном бюджете 2015–2017 гг. было зарезервировано около 2,5 млрд руб.: это привело только к умножению и без того избыточных правил и условий, которые тысячами выпускают министерства и ведомства, полагают авторы доклада об итогах работы системы в 2015 г. из Центра стратегических разработок (ЦСР).

Закупки вместо конкурентной среды за лучший товар или услугу по лучшей цене, как они задумывались, стали системой распределения госсредств, в которой главное – соблюсти правила, как в армии.

Госзакупки – кровеносная система российской экономики, констатируют авторы доклада ЦСР. Через ЕИС продаются товары всех рынков и классов, в ней, по расчетам ЦСР, обращается от 25,6 трлн до 30,3 трлн руб., это примерно 31–37% ВВП страны. Точнее не может сказать никто, отмечают авторы: ни предыдущий куратор системы – Минэкономразвития, ни нынешний (с 1 июля 2017 г.) – Минфин. Отчего так? Авторы доклада пишут, что контракты в базе данных меняют «задним числом», решив вопросы в «рабочем порядке». Это не обязательно коррупционные сделки, но по такой схеме массово работают, например, картели. Конкурс в сговоре с другими его участниками выигрывает одна компания, которая после отказывается от контракта и его получает тот, кто нужно.