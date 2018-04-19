Борьба за право надзирать

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Регулярно предпринимаемые руководством правоохранительных органов попытки перекроить полномочия в свою пользу часто обусловлены аппаратной борьбой, но иногда могут быть и полезны обществу. Очередная такая попытка была предпринята на этой неделе Генпрокуратурой: заслушав ежегодный отчет генпрокурора Юрия Чайки, Совет Федерации предложил вернуть прокуратуре контроль за следствием, частично отыграв назад реформу 2007–2010 гг., в результате которой был образован Следственный комитет (СКР). По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, идею расширения полномочий прокуратуры поддерживают «все сенаторы» (цитата по «Интерфаксу»). Кроме того, в Совете Федерации прозвучали предложения вернуть прокуратуре право рассматривать дела в отношении спецсубъектов: судей, следователей, депутатов и др.

Прокуратуре следовало бы активнее пользоваться уже имеющимися полномочиями, считает научный руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков. В частности, прокурор может передать дело из одного следственного подразделения в другое или в СКР по 37-й статье УПК или отказаться утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд. Надзорные полномочия прокуратуры сократились на предварительной стадии расследования, отмечает вице-президент ЦСР, бывший следователь Мария Шклярук: например, требования прокуратуры об устранении нарушений в ходе предварительного следствия перестали быть обязательными к исполнению, прокуроры лишились полномочий прекращать дела за отсутствием состава и события преступления, а следователи получили право оспаривать постановление прокурора об отказе передавать дело в суд и устранять допущенные нарушения.