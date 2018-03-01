Как разгрузить полицию от «палок»
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Владимир Путин предлагает радикально изменить критерии оценки полицейских, частично отказавшись от палочной отчетности по количеству дел, переданных в суд. Эти изменения – часть масштабной реформы судебной и правоохранительной системы, предложенной Центром стратегических разработок (ЦСР).
Выступая в среду на коллегии МВД, Путин указал полицейским на упущения в работе и бюрократизированную систему оценки работы следователей и дознавателей, которая создает излишнюю нагрузку на суд. По словам президента, раскрываемость преступлений в последние годы не растет, остановившись на уровне 43%, а четверть дел, направленных в суд, прекращаются по разным нереабилитирующим основаниям – истечении срока давности, амнистии или смерти подозреваемого. Правда, данные, обнародованные Путиным, существенно расходятся с официальной ведомственной статистикой: по данным и МВД, и Генпрокуратуры, раскрываемость преступлений в 2012–2017 гг. колебалась от 54,5 до 56,9%, доля нераскрытых преступлений – от 43,1 до 45,5%. Президент несколько преувеличил и масштаб прекращенных дел: доля граждан, чьи дела суды прекратили по нереабилитирующим основаниям, в 2012–2017 гг. колебалась от 19,2 до 21,9%.
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