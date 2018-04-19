Когда стены не защищают

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Насильственные преступления часто мотивированы сильными негативными эмоциями Денис Абрамов / Ведомости

Большая часть насилия в России совершается дома – в жилых помещениях, говоря официальным языком. В 2013–2014 гг., как показывают данные первичного учета МВД, которые проанализировал Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, более 80% насильственных преступлений совершались в домах и квартирах – и это только те преступления, которые были официально зарегистрированы полицией. Среди них, например, почти 20% – это убийства и другие действия, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью.

Почему так много насилия происходит дома? Насколько это типичная ситуация для других стран? Начнем с ответа на первый вопрос. Современная криминология утверждает, что любое преступление – это сочетание трех ключевых элементов: мотивированного злодея, подходящей жертвы или цели и отсутствия внешних сдерживающих факторов. Насилие в жилищах, в том числе в самых экстремальных формах, целиком укладывается в эту формулу. В каком-то смысле средняя российская городская квартира – это идеальное место преступления. А если дом – это идеальное место преступления, то те, кто в нем живет или бывает, становятся идеальными жертвами и преступниками (отбросим случаи, когда в жилище оказывается незнакомец, как правило, это преступления другого рода).