Когда кремлевская «молодежка» уже не нужна

В 2018 г. инициатива руководства «Единой России» вернуть лоялистскую молодежь на улицы – чтобы новое прокремлевское поколение оперативно, буквально по щелчку могло выходить на площадь для «выражения своего мнения» – кажется бесконечно старомодной, хотя политически, возможно, вновь логичной. Все рынки такого «выражения мнения», которые в прежние годы обслуживали разнообразные кремлевские «молодежки», – демонстрация путин-оптимизма, театрализованная борьба с либералами и правозащитниками, идеологический контроль в культуре и искусстве и проч. – давно заняты.

Пионеры жанра, созданные еще на заре первого срока Владимира Путина «Идущие вместе», вошли в историю: по сути, придумали массовые акции в поддержку Путина. Первый путинг «Идущих вместе» прошел в день первой инаугурации Путина – 7 мая 2000 г. С тех пор необходимость в содержании постоянного штата людей, которые по команде натягивают улыбки и футболки с портретами Путина, начисто отпала: технологии сбора одноразовой массовки для разного рода акций в поддержку национального лидера в частности и госполитики в целом давно отработаны и обходятся дешевле, чем организованная молодежь, да и поколение подросло, которое такие футболки и производит, и покупает совершенно добровольно.

Рынок борьбы с вредителями в культуре – развитие акции «Идущих» по спусканию в унитаз книг вредных писателей – оккупирован Минкультуры. Арсенал доступных ему средств куда обширнее, чем у организованной молодежи: от невыдачи прокатных удостоверений до ходатайств о домашнем аресте или отправке в СИЗО вредных режиссеров и продюсеров.

Рынок травли правозащитников, на котором работали преемники «Идущих вместе» – «Наши», занят Минюстом, вооруженным законом об иностранных агентах, который позволяет отравлять жизнь неугодным НКО и их руководителям и сильнее, и системнее.

Рынок молодежного милитаризма – за «Юнармией», интернет-лоялизма – за фабриками троллей, а толкования очередного извода государственной идеологии в целом – за ведущими политических ток-шоу на федеральных каналах.

Наконец, рынок боевого сопровождения уличных акций оппозиции и, шире, недовольных монополизирован Росгвардией, в том числе ОМОНом. В оставшиеся мелкие ниши просачиваются отдельные энтузиасты и инициативщики, но в общем и целом предложение на рынке лояльности власти и выражения ее мнения зашкаливает. Проблема не в нехватке лоялистов для «выражения мнения» – за 18 лет Путина у власти этот дефицит если и был, то давно ликвидирован. Проблема в неприятии этого мнения – и тут группами оперативного реагирования кремлевской «молодежки» дела уже не решить.