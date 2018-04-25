От редакции
Статья опубликована в № 4555 от 25.04.2018 под заголовком: Утвердительная инстанция

Почему апелляции не работают

Вероятность вынесения оправдательного приговора вместо обвинительного ничтожно мала
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Шансы подсудимых отменить несправедливый приговор в вышестоящем суде невелики. Апелляционные коллегии судов, которые создавались для исправления ошибок, мало изменили обвинительный уклон правосудия: вероятность вынесения оправдательного приговора вместо обвинительного ничтожно мала, а вот оправдательные приговоры отменяются существенно чаще.

Апелляционное рассмотрение уголовных дел любой тяжести появилось в России в конце 2010 г. В отличие от кассации, когда суд второй инстанции рассматривал только соблюдение буквы закона, апелляция предполагает повторное детальное изучение доказательств виновности и невиновности подсудимого, что повышало шансы на беспристрастный и справедливый приговор. Эти ожидания оправдались лишь отчасти: ежегодно в России обжалуются стабильные 19–19,5% обвинительных приговоров. Доля их отмены в апелляции – около 1%. Число оправдательных приговоров в апелляции после обвинительного в суде первой инстанции остается ничтожным – 0,03–0,05%, в большинстве случаев дело отправляется на новое рассмотрение суда, который может и повторить свое решение (вспомним второй приговор по делу «Кировлеса»).

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