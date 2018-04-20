0,22% оправданий

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Гуманизация уголовного наказания в России проходит весьма своеобразно: число оправдательных приговоров, и без того ничтожное, стабильно сокращается, доля приговоров к реальному лишению свободы меняется мало. Из числа наказаний, не связанных с лишением свободы, за последние годы существенно выросло число наказанных обязательными работами, которые предусматривают общественно полезную деятельность приговоренного в свободное от основной работы время. Непоследовательность гуманизации вызвана противоречивыми законодательными тенденциями и специфическим правосознанием многих российских судей.

Опубликованные на днях Судебным департаментом при Верховном суде статистические данные за 2017 г. показали, что российские суды в прошлом году оправдывали всего одного подсудимого из 500. Доля оправданных продолжает стремиться от мизера к нулю: в 2017 г. она составила 0,22% (в 2015 г. – 0,42%, в 2012 г. – 0,6%). К реальному лишению свободы российские суды приговорили 28,7% подсудимых, их доля в последние годы колеблется между 27,7 и 29%. Доля осужденных к условным срокам в 2012–2015 гг. снизилась – с 29,8 до 23%, но к 2017 г. увеличилась до 25,3%, незначительно уменьшились также доли приговоренных к штрафу и к исправительным работам, когда в доход государства удерживается 20% заработка осужденного на основной или временной работе. Из числа наказаний, не связанных с лишением свободы, значительно – с 6,9 до 18,4% – выросла доля отбывающих обязательные работы.