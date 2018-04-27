Россия из разных вселенных

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Население часто вообще не представляет себе устройства жизни и обстановки тех, кто «прозябает» на пару социальных этажей выше

Возможные миры – понятие философии, идущее от античности до новейших модальных логик. Мир, в который мы заброшены, – лишь один из вероятно реализуемых. Все остальное либо есть, но не здесь и не сейчас, либо инвестировано в метафизической потенции. Но в любом случае это пространство возможного доступно для гипотетического моделирования. И там все очень сложно; на одном только принципе исономии «не более так, чем иначе» мозги ломаются на раз.

В нашей политике, естественно, все не так сложно, как в неклассической логике. Здесь все на порядок сложнее. Политический процесс разворачивается сразу в нескольких сосуществующих и нетождественных друг другу мирах, логики которых не просто различны, но в принципе несовместимы. Люди будто через щелку заглядывают из одного мира в другой, пытаясь понять и оценить его реалии не в тех правилах, в каких надо, а потом обмениваются ощущением повсеместного абсурда. Полное впечатление, будто в стране одни дураки, хотя при этом мыла не ест никто. Почти никто.