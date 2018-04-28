Нужна ли нам банковская консолидация

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Тезис о неизбежности и желательности снижения числа банков не кажется ни очевидным, ни убедительно обоснованным Евгений Разумный / Ведомости

Не так уж и далеки от нас времена, когда руководство Банка России публично заявляло, что никакого оптимального для России количества банков не существует и их число должно регулироваться рынком (действия регулятора, правда, способствовали развитию ситуации в противоположном направлении – но хотя бы идеи выглядели либерально). Однако ситуация изменилась – слова перестали расходиться с делами и теперь представители Центробанка открыто говорят, что России не хватает крупных банков. Складывается ощущение, что давняя мечта апологетов укрупнения, утверждающих, что возможности, финансовая устойчивость и качество управления в банках ощутимо увеличиваются с ростом их размеров, стала неявной идейной основой действий регулятора. Теперь процесс укрупнения банков и вымирания относительно мелких представителей сектора видится неизбежным, а логичная цель хорошо описывается популярным тезисом, что экономике России достаточно 20/30/50 банков, – его не раз приводили представители крупных кредитных организаций.

Сразу отметим, что нам тезис о неизбежности и желательности снижения числа банков не кажется ни очевидным, ни убедительно обоснованным. Достаточно посмотреть на финансово развитые страны мира, чтобы без труда найти примеры противоположного рода: в частности, в США насчитывается 4938 банков, в Китае – 4398, в Германии – 1800, в Италии – около 600, во Франции – более 500, в Японии – чуть менее 200 банков. Даже в Польше, отстающей от мировых лидеров по уровню финансового развития, находится место большему количеству кредитных организаций, чем в современной России, где их сейчас 652. В мире вообще сложно найти страну с развитым финансовым рынком и небольшим количеством банков.