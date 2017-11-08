Финансы
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Татьяна Воронова
Банки
Статья опубликована в № 4445 от 08.11.2017 под заголовком: Банку России поставили оценку

Аналитики оценили эффективность и риски нового механизма санации

Ничего хорошего небольшим банкам он не сулит в отличие от крупных

Новая реальность – так все чаще банкиры характеризуют события текущей осени. Регулятор впервые сам стал санатором, забрав в Фонд консолидации банковского сектора «ФК Открытие» и Бинбанк. Вместе с ними ЦБ получил и финансовые компании, еще недавно входившие в разряд крупнейших частных игроков. «Он [новый механизм оздоровления] создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут обнаружиться позднее», – заявил 7 ноября первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин (цитата по «Интерфаксу»).

«С точки зрения сохранения финансовой стабильности эти меры были безупречны. Нам кажется, что они были, безусловно, результативны», – говорил на недавней конференции S&P аналитик агентства Карен Вартапетов (цитата по RNS). Однако он оговаривается, что в долгосрочной перспективе возможна масса рисков: инфляционный риск, риск усиления конфликта интересов ЦБ и роста бюджетных расходов на поддержку банков.

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