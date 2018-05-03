Безвизовый режим вместо антисанкций
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В ходе разразившегося кризиса в отношениях России с Западом Москва пока действует зеркально: на санкции мы отвечаем санкциями, на запреты – запретами, на высылки дипломатов – высылками. Это предсказуемо, но, как представляется, в текущей ситуации не очень эффективно, поскольку ограничение контактов россиян с внешним миром и внешнего мира с Россией как раз и является одной из целей антироссийской кампании. Авторы санкций хотели бы превратить нас в угрюмую, замкнутую, озлобленную на весь мир страну – в некий аналог Албании времен Энвера Ходжи, какое-либо сотрудничество с которой затруднено по определению. Чтобы противостоять этому, нам нужны не зеркальные меры в ответ на запреты и санкции, а меры, противодействующие целям этих санкций.
Такой мерой, на мой взгляд, мог бы стать асимметричный «ответ Чемберлену» – односторонняя отмена Россией предварительных въездных виз для граждан стран, не несущих для нас миграционного риска: членов Евросоюза, Норвегии, Швейцарии, США, Канады, Японии. Технически это может выглядеть так: турист не позднее чем за 2–3 дня до предполагаемой даты пересечения границы подает в электронной форме заявление на выдачу ему российской визы и заполняет анкету на специальном сайте. Сама виза бесплатно или за символическую плату проставляется в паспорт по прибытии, кроме паспорта для пересечения границы должен быть предъявлен страховой полис.
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