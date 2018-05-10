Брендирование Победы

Старательно взращиваемый государством культ Победы обернулся предсказуемым превращением ее в политический и коммерческий бренд. День Победы не лишился официального ореола святости, но нередко рассматривается как возможность заработать политический и материальный капитал.

Чем дальше май 1945 г., чем меньше живых участников и свидетелей войны, на собственном опыте знающих, как дорого далась стране Победа, тем проще оказывается приспособление уроков Великой Отечественной войны и Победы к текущим политическим нуждам власти. Осмысление уроков войны, в том числе ответственности государства за трагедию первых месяцев войны и жертвы, которые понес наш народ при разгроме нацизма, все чаще отходит на второй план. Слова о великой Победе вполне буднично используются для того, чтобы внушить внукам и правнукам воевавших уверенность, что Россия – единственный создатель и, соответственно, наследник Победы, а ее нынешние оппоненты, будь то власти Украины или стран Балтии – пособники нацистов, источник угроз для нашей страны. Слово «фашисты» давно перестало быть частью лексикона историков, прочно войдя в словарь пропагандистов. Государство принимает законы против выдуманных отрицателей Победы, а министр культуры клеймит площадной бранью историков, посмевших усомниться в советских мифах о войне.

Приватизация политиками памяти и истории войны приводит и к появлению новых мифов и противоестественных для общества потомков участников войны пропагандистских слоганов. Война утрачивает облик трагедии, стирается память об ужасах и лишениях, которые война несет простым солдатам и мирному населению, отсюда лозунги вроде «Можем повторить» и наклейки «На Берлин!» на машинах любой марки. Праздник дистанцируется от неотъемлемой прежде скорби о погибших.

Политическая культура потребления бренда Победы способствует развитию и потребления чисто коммерческого. Социальные сети и объявления предлагают «быстрый доход» на товарах к 9 мая – пилотках, флажках и наклейках. Участников сражений, чей моральный авторитет мог бы охладить пыл желающих заработать на Победе, все меньше, их голос все тише. В таких условиях недостаток вкуса и чувства меры вместе с невежеством многих коммерсантов, пытающихся заработать на бренде Победы, приводит к появлению товаров, вызывающих как минимум недоумение (например, пряников с котом в солдатской пилотке или трусов камуфляжной расцветки с надписью «На Берлин!», поздравительных открыток с изображением немецкой военной техники времен Великой Отечественной). Массовая торговля символами войны и Победы отражает поверхностный патриотизм последних лет, это очередная имитация исторической памяти, не имеющая ничего общего с уважением к павшим, героическим и трагическим страницам нашего прошлого.

Самые нелепые способы заработать на образе Победы