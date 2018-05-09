Стиль жизни / Линии жизни

Самые нелепые способы заработать на образе Победы

Георгиевская лента на сосисках, роллы «День Победы» и тапки «Т-34»
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