Самые нелепые способы заработать на образе Победы
Георгиевская лента на сосисках, роллы «День Победы» и тапки «Т-34»
Барановичский хлебозавод компании «Берестейский пекарь» объявил акцию в честь дня Победы: -9% на некоторые виды товаров, в частности, хлеб «Фронтовой»
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Фото листовки с анонсом «дегустации блокадного хлеба» в Великих Луках. Как пояснил «Псковскому агентству информации» Дмитрий Воскресенский, владелец ООО «Объединенная творческая группа», осуществляющего вещание «Русского радио» в Великих Луках, он не видит стилистических противоречий между словом «дегустация» и словосочетанием «блокадный хлеб». Позже он сообщил, что, «поскольку слово «дегустация» никому не нравится, мы решили отказаться от него». По его словам, акция будет называться «блокадный хлеб», листовки перепечатают и уберут логотип «Русского радио»
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Великолукский мясокомбинат к 9 мая выпустил сосиски и колбасу с георгиевской лентой на упаковке. Компания поставляет продукцию в крупнейшие сети России, в том числе X5 Retail Group, «Ленту», «О'кей», Spar
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Оренбургское кафе «Барбарис» в честь праздника предлагает в меню роллы «День победы»
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А компания «Русские валенки» – тапочки мужские «Т-34»
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В армейском магазине «Барракуда» – спецпредложение в честь 9 мая: трусы-шорты камуфлированные с надписью «На Берлин!». Компания указывает, что «подарки на 9 мая – это дань уважения людям, защищавшим нашу родину и свободу. Обязанностью сегодняшнего поколения является память об их заслугах»
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Также в качестве подарка на 9 мая магазин предлагает футляр под спиртное «С днем Победы» с фотографиями Владимира Путина или Иосифа Сталина внутри
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Карты игральные «Ордена и медали России». Выпущены под торговой маркой «ЛасИграс» компании «Сима-ленд». «Каждая карта - подвиг народа», говорится в описании карт
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Карты игральные «Города герои». Также выпущены под торговой маркой «ЛасИграс» компании «Сима-ленд». «Для тех, кто чтит свою историю», – говорится в описании товара
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