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Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Майские указы о намерениях

Чем новый майский указ похож на старые

Сочетание броских цифр и уклончивых формулировок не дает возможности говорить об их реализуемости — впрочем, и о нереализуемости тоже
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Новый, на этот раз один всеобъемлющий майский указ Владимира Путина, обозначающий стратегические задачи развития страны на ближайшие шесть лет, рискует стать для правительства такой же ловушкой, что и указы 2012 г. С одной стороны, он ставит броские и амбициозно выглядящие цели, соответствующие риторике «прорыва», с другой – не описывает механизмов их достижения, а неоднозначность формулировок оставляет возможность для манипуляций данными для достижения поставленных целей только на бумаге, как с указами 2012 г. Декларативность указов как жанра поддерживается и отсутствием качественной и публичной работы над ошибками при реализации прошлых указов.

Для понимания как уровня исполнения указов 2012 г., так и амбициозности задач указа 2018 г. полезно иметь в виду текущую ситуацию. Так, в 2012 г. указы ставили задачу повысить продолжительность жизни до 74 лет к концу третьего срока Владимира Путина, в 2018 г. – уже до 78 лет к концу четвертого срока. Задача выглядит так, как будто предыдущая цель уже достигнута, но это не так: по состоянию на конец 2017 г., по данным Росстата, продолжительность жизни в России достигла только 72,7 года. При этом, согласно среднему варианту демографического прогноза того же Росстата, к 2024 г. она достигнет только 75,1 года (при наиболее оптимистическом – 76,7 года).

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