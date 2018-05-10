Как снова сделать Францию великой

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Внутреннее положение во Франции выглядит достаточно непросто Etienne Laurent/Pool Photo via AP

Роль личности во французской истории всегда была намного более значительной, чем в истории большинства европейских государств. Удивительно, что нация, которая дала миру многое из того, чем дорожит современная представительная демократия, сама всегда нуждалась в харизматичном поводыре и страдала, если в лидеры ей доставались тусклые личности. Герои же часто вытаскивали страну из совершенно безнадежных ситуаций – например, генерал Шарль де Голль, который смог проигравшую в 1940 г., как говорится, всухую и оккупированную Францию сделать через пять лет чуть ли не равноправным участником коалиции победителей Германии. Его, конечно, не пригласили на встречу в Потсдаме, но постоянным членом Совета Безопасности ООН Франция стала – не имея тогда для этого никаких оснований, кроме блестящего дипломатического маневрирования и счастливого стечения обстоятельств. Эти два фактора остаются необходимыми слагаемыми успеха и сейчас.

Год назад все приветствовали избрание президентом Франции молодого и яркого популиста Эмманюэля Макрона. Он стал единственной альтернативой, выдвинутой французской элитой против напиравшей правой популистки Марин Ле Пен. В силу невеселого наследия, которое ему досталось от президентов-предшественников Николя Саркози и Франсуа Олланда, Макрону с самого начала нужно было отвечать на несколько вопросов одновременно без возможности сконцентрироваться на одном приоритетном направлении (например, только на реформах французской социально-экономической системы). Это и будущее Евросоюза, и отношения с США и Германией, и российские дела, и, наконец, все более заметный китайский вызов. Видимо, поэтому бурная деятельность Макрона в течение прошедшего года выглядела немного хаотичным перескакиванием с одного на другое. Постепенно все более актуальным становится вопрос, является ли сам Макрон долгосрочным решением – либо только промежуточным?