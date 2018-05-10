Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Снова сделать Францию великой

Как снова сделать Францию великой

Политолог Тимофей Бордачев об итогах первого года президентства Эмманюэля Макрона
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Роль личности во французской истории всегда была намного более значительной, чем в истории большинства европейских государств. Удивительно, что нация, которая дала миру многое из того, чем дорожит современная представительная демократия, сама всегда нуждалась в харизматичном поводыре и страдала, если в лидеры ей доставались тусклые личности. Герои же часто вытаскивали страну из совершенно безнадежных ситуаций – например, генерал Шарль де Голль, который смог проигравшую в 1940 г., как говорится, всухую и оккупированную Францию сделать через пять лет чуть ли не равноправным участником коалиции победителей Германии. Его, конечно, не пригласили на встречу в Потсдаме, но постоянным членом Совета Безопасности ООН Франция стала – не имея тогда для этого никаких оснований, кроме блестящего дипломатического маневрирования и счастливого стечения обстоятельств. Эти два фактора остаются необходимыми слагаемыми успеха и сейчас.

Год назад все приветствовали избрание президентом Франции молодого и яркого популиста Эмманюэля Макрона. Он стал единственной альтернативой, выдвинутой французской элитой против напиравшей правой популистки Марин Ле Пен. В силу невеселого наследия, которое ему досталось от президентов-предшественников Николя Саркози и Франсуа Олланда, Макрону с самого начала нужно было отвечать на несколько вопросов одновременно без возможности сконцентрироваться на одном приоритетном направлении (например, только на реформах французской социально-экономической системы). Это и будущее Евросоюза, и отношения с США и Германией, и российские дела, и, наконец, все более заметный китайский вызов. Видимо, поэтому бурная деятельность Макрона в течение прошедшего года выглядела немного хаотичным перескакиванием с одного на другое. Постепенно все более актуальным становится вопрос, является ли сам Макрон долгосрочным решением – либо только промежуточным?

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике