Франция получила шанс на экономические реформы

Приоритет Макрона – реформа рынка труда, предполагающая беспрецедентную для Франции децентрализацию трудовых отношений Christophe Archambault / AP

Партия «Республика, вперед!» нового президента Франции Эммануэля Макрона обеспечила себе солидное большинство в Национальной ассамблее по итогам парламентских выборов. Вместе с союзниками-центристами у нее будет 350 из 577 мест. Благодаря этому у Макрона гораздо больше шансов реформировать экономику, чем у его предшественников.

Партии Макрона удалось обойти республиканцев и социалистов, которые управляли страной в последние десятилетия, но тратили много энергии на отмену принятых своими оппонентами мер. Правда, явка на выборах оказалась рекордно низкой – 57% французских избирателей предпочли остаться дома. Но аналитики считают это не признаком враждебности к Макрону, а скорее их выжидательной позицией по отношению к человеку, обещавшему изменить окостенелую политическую систему страны и ускорить экономику.

Историк Жан Гарриг видит в победе Макрона сходство с 1926 г., когда быший президент Раймон Пуанкаре был призван сформировать «правительство национального единства» для борьбы с экономическим кризисом, и с 1945 г., когда Шарль де Голль после войны заложил основы для трех десятилетий экономического роста. «Политический класс Франции никогда не был более продуктивным, чем в эти периоды», – утверждает Гарриг.