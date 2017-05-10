Макрон обещает помочь всем в экономической программе

Безработица среди молодежи (выше 20% уже более 30 лет), рост числа иммигрантов, занимающих рабочие места французов, раздутый госсектор, коррупция и слабый рост второй экономики ЕС – проблемы, которые Макрон намерен решить. Это президент, который каждому предлагает что-то – и левым, и правым, и популистам, и образованной элите, – так описывает Макрона главный аналитик Danske Bank Жан Питер Соренсен (цитата по Bloomberg). В предвыборной программе (см. также статью на стр. 01) левым он обещал гибкую пенсионную систему и льготы, правым – снижение налогов и поддержку инвестиций. Сложить это в целостную концепцию сложно, пишет WSJ, что может помешать Макрону реализовать задуманное.