Мировая экономика
Статья опубликована в № 4317 от 10.05.2017 под заголовком: Макрон для всех

Макрон обещает помочь всем в экономической программе

И потому рискует не выполнить свои обещания
  • Татьяна Бочкарева,
  • Елизавета Базанова
  • / Ведомости
Эммануэль Макрон обещает всем лучшее
Эммануэль Макрон обещает всем лучшее
Eric Feferberg / AFP

Безработица среди молодежи (выше 20% уже более 30 лет), рост числа иммигрантов, занимающих рабочие места французов, раздутый госсектор, коррупция и слабый рост второй экономики ЕС – проблемы, которые Макрон намерен решить. Это президент, который каждому предлагает что-то – и левым, и правым, и популистам, и образованной элите, – так описывает Макрона главный аналитик Danske Bank Жан Питер Соренсен (цитата по Bloomberg). В предвыборной программе (см. также статью на стр. 01) левым он обещал гибкую пенсионную систему и льготы, правым – снижение налогов и поддержку инвестиций. Сложить это в целостную концепцию сложно, пишет WSJ, что может помешать Макрону реализовать задуманное.

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