Эмоции выборов во Франции
Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре выборов на пост президента
Лидер политического движения «На марше» Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре выборов на пост президента Франции. За его кандидатуру проголосовали 66,06% избирателей, передает Reuters со ссылкой на данные МВД республики
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За основного конкурента Макрона - лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен - проголосовали 33,94% французов. Таковы результаты подсчета 100% бюллетеней. За нее голоса отдали 10,6 млн французов
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Общая явка во втором туре оценивается на уровне 74,62%. На фото сторонники Эмманюэля Макрона празднуют победу на площади у Лувра в Париже
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Как сообщает МВД республики, 6,33% избирателей (около 3 млн французов) не стали заполнять бюллетени, опустив их пустыми в урны. На фото группа поддержки Марин Ле Пен
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Второй тур выборов проходил во Франции в воскресенье 7 мая. Марин Ле Пен проиграла Макрону по результатам первого тура. Перед вторым туром она признала поражение и уже тогда поздравила соперника с победой, отмечает ТАСС
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Макрона по результатам выборов поздравили президенты Франции, Польши и США, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и другие
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В понедельник 8 мая Макрон теперь должен подать в отставку с поста председателя движения «На марше»
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Приблизительно через неделю начнется официальная процедура передачи президентских полномочий. На фото избиратель Эмманюэля Макрона
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Группа поддержки Марин Ле Пен
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