Эмоции выборов во Франции

Michel Euler / AP

Второй тур выборов проходил во Франции в воскресенье 7 мая. Марин Ле Пен проиграла Макрону по результатам первого тура. Перед вторым туром она признала поражение и уже тогда поздравила соперника с победой, отмечает ТАСС

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