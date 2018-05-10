Когда в ход идут нагайки

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Михаил Фролов /PhotoXpress

Сюжет, значит, такой: люди, считающие себя казаками, применили силу, в том числе нагайками хлестали, к другим людям, таким же гражданам России; и есть впечатление, что это событие никак не заинтересовало правоохранительные органы. Они при этом событии в большом количестве присутствовали, органы-то.

Все это происходило на Пушкинской площади, в центре Москвы. Граждане без нагаек пользовались свободой собраний, гарантированной им Конституцией России, а их оппоненты пользовались нагайками, о которых в Конституции ничего не сказано.