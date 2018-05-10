Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4563 от 10.05.2018 под заголовком: Вещь недели: Нагайка

Когда в ход идут нагайки

Участие граждан с нагайками в разгоне митинга граждан без нагаек исторически плохо кончается
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сюжет, значит, такой: люди, считающие себя казаками, применили силу, в том числе нагайками хлестали, к другим людям, таким же гражданам России; и есть впечатление, что это событие никак не заинтересовало правоохранительные органы. Они при этом событии в большом количестве присутствовали, органы-то.

Все это происходило на Пушкинской площади, в центре Москвы. Граждане без нагаек пользовались свободой собраний, гарантированной им Конституцией России, а их оппоненты пользовались нагайками, о которых в Конституции ничего не сказано.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике