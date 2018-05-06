В противостояние со сторонниками Навального впервые вступили казаки

Особую жесткость силовиков отметили и журналисты, и правозащитники Евгений Разумный / Ведомости

Субботняя несанкционированная акция сторонников Алексея Навального «Он нам не царь» в Москве отличалась от предыдущих. Еще на Тверской улице можно было встретить «титушек», которые требовали от журналистов отдать им фотокамеры. К 14 часам вокруг памятника Пушкину стояли активисты Национально-освободительного движения (НОД) и в ответ на скандирование протестующих «Долой царя!» кричали: «Майдан не пройдет!» А за памятником – группы казаков, которых ранее на подобных акциях не было. Кроме того, полиция впервые предупреждала людей о намерении применить физическую силу и спецсредства, а действия силовиков были беспрецедентно жесткими: ОМОН массово задерживал участников, казаки стегали их нагайками.

Полиция насчитала в Москве 1500 участников, организаторы свою оценку не назвали. Навальный оценил акции как успешные. Его соратник Леонид Волков считает, что «и по численности, и по содержанию, и по боевому настрою получилось рекордно», и отмечает беспрецедентную жестокость полиции. По данным проекта «ОВД-инфо», в Москве задержали около 700 человек (ТАСС со ссылкой на Совет по правам человека (СПЧ) сообщил о 658 задержанных), в 27 городах России – почти 1600.

Член СПЧ Максим Шевченко потребовал срочного созыва совета в связи с «использованием властью черносотенных и фашиствующих боевиков». По словам сотрудника полиции, появление на акции «представителей различных социальных групп» не было инициативой полиции, а предупреждение о применении спецсредств, видимо, диктовалось избранной тактикой и желанием избежать неблагоприятных последствий от применения слезоточивого газа.

По словам лидера НОДа, депутата Госдумы Евгения Федорова, в субботней акции участвовали 1000 членов движения: «Мы хотели встретиться и обсудить: надо, чтобы президент мог реализовать свои реформы. Потому что пятый год говорим о деофшоризации, о выходе из однополярного мира, а воз и ныне там». Свою акцию НОД не согласовывало ни с администрацией президента, ни с руководством Госдумы, ни с мэрией, уверяет депутат. Telegram-канал «Чудеса OSINT» в воскресенье сообщил, что Центральное казачье войско, представители которого были на митинге, в 2016–2018 гг. получило от департамента национальной политики Москвы три контракта почти на 16 млн руб. на обучение охране общественного порядка на публичных мероприятиях. Как выяснили «Ведомости», всего, согласно сайту госзакупок, войско получило за этот срок от мэрии 11 контрактов почти на 38 млн руб.

Никакой жестокости не было, считает руководитель экспертного совета близкого к Кремлю ЭИСИ Глеб Кузнецов: «В Париже сейчас масштаб протестов на порядок выше – и никто не говорит про особую жестокость. В России пока противостояние происходит мило, умеренно и по-провинциальному. Странно только, что у нас участников подобных акций, ориентированных на максимальное взаимное насилие, воспринимают как детей. Но это не так, все было в рамках правил игры, общих для всего мира: напрыгиваешь на полицейского – будь готов, что он ответит дубинкой».

Государство взяло в союзники казаков и нодовцев, которые, по сути, являются незаконными вооруженными формированиями, полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Это не предвещает ничего хорошего: видимо, такие формирования в дальнейшем будут использовать для подавления протестов». Власть готовится к тому, что протестов будет больше – уже сейчас поводы для них становятся более разнообразными, расширяется их география, отмечает эксперт. Общественная активность растет и власти это понимают, согласен политолог Михаил Виноградов. Перед инаугурацией всегда есть нервозность, в 2012 г. был страх виртуального майдана, сейчас перед глазами пример Армении, говорит он: «Силовикам надо было проявить себя перед формированием нового правительства. Хотя перед чемпионатом мира по футболу с точки зрения содержания правоохранители власть подставили».

Акция «Он нам не царь» в Москве