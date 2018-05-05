Политика / Демократия

Столкновения и задержания на акции Навального в центре Москвы

Несанкционированная акция прошла под лозунгом «Он нам не царь»
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