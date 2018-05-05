Столкновения и задержания на акции Навального в центре Москвы
Несанкционированная акция прошла под лозунгом «Он нам не царь»
В Москве прошла организованная Алексеем Навальным протестная акция под лозунгом «Он нам не царь». Она приурочена к инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Акция не была согласована
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