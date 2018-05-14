Пазл без Кудрина

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Алексей Кудрин – человек недели Евгений Разумный / Ведомости

«Я предлагаю избрать группу людей, которые смогут сформулировать требования по политической реформе», – призывал провести досрочные выборы в Госдуму Алексей Кудрин на митинге в декабре 2011 г., вскоре после того, как ему пришлось переквалифицироваться в эксперты. Теперь он получит пост председателя Счетной палаты формально (на самом деле такое предложение ему может сделать только Владимир Путин) по инициативе «Единой России», победившей на тех выборах 2011 г.

Со щитом или на щите Кудрин возвращается во власть – можно только гадать. Сразу после того, как он покинул правительство, начались разговоры, когда он вернется и какой кабинет займет. И даже сейчас, когда стали известны имена премьера и вице-премьеров, пазл оставался несобранным, поскольку не было ответа на вопрос, где окажется Кудрин.