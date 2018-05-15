Почему у полиции не должно быть помощников «из народа»

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Деятельность легальных и неофициальных помощников полиции следует жестко ограничить содействием повседневной охране правопорядка. Попытки использовать их для противодействия любым несогласным с властью бессмысленны и этически неуместны: им едва ли удается роль выразителей «народного гнева».

15 пострадавших при разгоне несогласованного митинга на Пушкинской площади 5 мая обратились в СКР с требованием возбудить уголовные дела, сообщил «Коммерсантъ», из них двое требуют привлечь к ответственности участвовавших в разгоне казаков, рассказал «Ведомостям» координатор «Зоны права» Булат Мухамеджанов. На мундирах некоторых казаков была символика официально зарегистрированного Центрального казачьего войска, судя по видео, они координировали свои действия не только между собой, но и с полицейскими и бойцами Росгвардии. Это был первый случай применения казаками силы против демонстрантов в Москве, но далеко не первый в стране, напоминает директор аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Впрочем, официально их приглашение властями опровергалось.