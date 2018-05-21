Сборная Дмитрия Медведева

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Процесс кадровых перестановок не завершен: возможны замены в администрации, силовом блоке, губернаторском корпусе Андрей Гордеев / Ведомости

Завершившийся на прошедшей неделе процесс формирования нового правительства на уровне вице-премьеров и министров не прибавил ясности относительно курса страны на ближайшую перспективу. Майский указ Владимира Путина с новым изданием приоритетных национальных проектов как бы возвращает нас в ситуацию осени 2005 г., когда окно возможностей для реформ закрылось и началась подготовка к варианту передачи власти. Сегодня к выборам 2021 г. готовиться вроде еще рановато и популизм власти можно объяснить скорее подготовкой к переформатированию партийной системы, а может, и режима в целом.

Ожидалось, что кабинет министров будет формироваться под определенные задачи: сделать экономику более независимой, обеспечить промышленный и технологический рывок – тот самый продекларированный Кремлем прорыв. Вопрос только, в каких условиях это будет происходить: смягчения или, наоборот, усиления конфронтации с Западом. В любом случае можно было ожидать, что новое правительство будет принципиально отличаться от предыдущего. Как это ни странно, новое правительство в целом оказалось очень похоже на старое (хотя изменения, особенно на уровне вице-премьеров, весьма значительны). Это никак не единая структурированная и сыгранная команда, а сборная из отдельных игроков, более или менее хорошо подобранных для решения частных задач в сфере своей ответственности. В новом правительстве нет сильной фигуры в роли потенциального преемника, и если в прошлом составе не было капитана, то в этом нет даже старпома. Субъектность кабинета уменьшилась: похоже, расчет делается на дистанционное управление.