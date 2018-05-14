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Статья опубликована в № 4565 от 14.05.2018 под заголовком: Между трамплином и пенсией

Куда идет Алексей Кудрин

Председатель Счетной палаты — не худшая должность, но не та, которой многие ждали для автора программы реформ
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Вероятное возвращение Алексея Кудрина во власть, пусть и не на самую очевидную для него должность председателя Счетной палаты (СП), формализует его статус главного советника президента по экономическим вопросам, но ограничит его возможности высказывать собственное мнение по важным вопросам политической повестки. Возможности усиления аппаратного веса и ухода на политическую пенсию пока примерно равны.

Предложение занять пост председателя СП прозвучало неожиданно уже хотя бы потому, что традиционно Кудрина сватали на должности политически более значимые – в премьер-министры, и даже резервный вариант с назначением в администрацию президента тоже воспринимался как должность, по сути, второго, теневого премьера. И тот и другой пост давали бы Кудрину, фактически разработавшему программу структурных реформ для четвертого президентского срока Владимира Путина, возможность заняться и ее реализацией. Но анонсированные президентом и премьером кадровые решения не оставили Кудрину шансов такого трудоустройства.

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