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Статья опубликована в № 4579 от 01.06.2018 под заголовком: Зорькин и бузотеры

Валерий Зорькин и бузотеры

Претензии главы Конституционного суда к власти, не уважающей право свободы собраний — это претензии, в том числе к самому себе
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Возмущение высокопоставленной бюрократии привычно репрессивной реакцией местных и региональных властей на массовые выступления граждан вызывает недоумение. Руководители страны, в том числе высших судов, немало сделали для того, чтобы затруднить протестную активность и дискредитировать ее как инспирированную извне.

На этой неделе председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в статье для «Российской газеты» обрушился на власти за неумение реагировать на протесты граждан. По его мнению, в Кемерове и Подмосковье «мы наблюдали некомпетентность, растерянность представителей власти, неуважение к гражданам. Ответную реакцию людей на эти провалы региональные власти в ряде случаев пытались выдать за злонамеренные действия неких «бузотеров». Забывая, что граждане имеют конституционное право на протест <...>».

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