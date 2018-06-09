Как эсеры пытались превратить Гражданскую войну в отечественную

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Мятеж Чехословацкого корпуса в 1918 г., эшелоны которого растянулись от Пензы до Амура, привел к падению советской власти на всей Транссибирской магистрали

Гражданскую войну часто упрощенно воспринимают как борьбу белых и красных. Но летом 1918 г. на Волге обе противостоящие армии сражались под красными знаменами, без погон – одни революционеры против других, объявленных ими предателями родины и революции.

8 июня 1918 г. в Самаре было провозглашено первое антибольшевистское правительство на территории России – эсеровский Комитет членов Учредительного собрания (Комуч). Его формирование стало побочным эффектом мятежа Чехословацкого корпуса. Он был создан в России в годы Первой мировой из попавших в плен чехов и словаков австро-венгерской армии, пожелавших бороться за свободную Чехословакию. Это было крепкое, хорошо проявившее себя летом 1917 г. в Галиции, соединение, командование которого договорилось с большевиками, заключившими мир с Германией, о нейтралитете и выводе корпуса из России через Владивосток. Чехословаки жаждали продолжить борьбу за свободу своей родины на Западном фронте.

Их эшелоны успели растянуться от Пензы до Амура, когда под давлением немцев, которым такой «подарок» на фронте был совсем не нужен, последовал приказ Льва Троцкого о разоружении корпуса. В этот момент Россия, согласно условиям Брестского мира, активно возвращала Германии и Австро-Венгрии их военнопленных. Разоруженных чехословаков, как они подозревали, постигла бы та же участь: выдача на расправу Вене, с точки зрения которой они были такими же предателями, как позднее солдаты Власова для СССР. Поэтому чехословаки отказались подчиниться приказу, с 25 мая вступив в бои с красноармейскими отрядами, попытавшимися выполнить приказ Троцкого. В итоге красноармейцы были почти повсеместно разбиты, а советская власть рухнула на всем протяжении Транссибирской магистрали.

Поначалу чехословаки хотели воспользоваться этим лишь для того, чтобы поскорее выбраться из России. Пробивавшийся из Пензы отряд Станислава Чечека и Самару 8 июня брал не с востока, а с запада, пытаясь соединиться со своими на Урале. Но когда свергнутых большевиков сменил эсеровский Комуч, у чехословаков появился стимул задержаться на Волге.

Большинство солдат корпуса были по своим убеждениям умеренно левыми, Комуч был им идеологически понятен и близок. (А вот с «реакционером» Колчаком у чехословаков позднее сложились крайне холодные отношения, и они бестрепетно сдали его тем же эсерам в Иркутске в январе 1920-го.) Кроме того, Комуч с самого начала поднял на щит лозунг войны не только с большевиками, но и с немцами, поставив задачу «изгнать из России германские войска и честно довести войну до почетного мира».

Это была попытка превратить Гражданскую войну обратно в отечественную, сплотив вокруг Комуча патриотически настроенные группы населения. Чехи и представители Антанты, успевшей объявить Чехословацкий корпус частью своих вооруженных сил, сообразили: зачем тащить его через два океана с риском не успеть к решающему сражению на Западном фронте, коли есть возможность восстановить Восточный фронт здесь, в России?

Так группа Чечека, немногочисленная (9 батальонов , 4 бронепоезда, 18 орудий), но неизмеримо превосходившая красные части по боеспособности, стала костяком сил Комуча на Волге. Дальнейший ход событий зависел от того, насколько успешно под ее прикрытием эсерам удастся создать собственную армию. И способна ли она будет, разбив большевиков, дойти до Москвы.

Булат и злато остаются в стороне

Чтобы лучше понять, почему эсеров постигла неудача, полезно сравнить их с теми, у кого в похожей ситуации получилось: в 1612 г. сформированное на Волге Второе ополчение Дмитрия Пожарского сумело освободить Москву. Его организаторам тоже пришлось иметь дело со всеобщей инертностью. Троицкий келарь Авраамий Палицын, впервые попав в лагерь Пожарского, вместо новых Пересветов увидел толпу «мятежников, ласкателей и трапезолюбцев». Это очень похоже на картины тылового быта белых времен Гражданской. Как и в любой Смуте, немногие соглашались добровольно жертвовать не то что жизнью, а даже деньгами.

И все же в 1612 г. на Волге налицо был консенсус между людьми сабли (Пожарский), людьми мошны (Кузьма Минин) и людьми книги (Палицын). Это позволило Минину, применяя самые жесткие меры – продавая неплательщиков в холопы, а торговых людей экспроприируя вполне в духе военного коммунизма, – обеспечить ополчению надежную материальную базу (даже рядовые дворяне получали по 30 руб., во времена Годунова «ставка» была 6).

Вот этого-то ключевого условия – консенсуса политиков, военных и бизнесменов – не оказалось на Волге в 1918 г. И это было куда существеннее, чем инертность рабочих (за исключением восставших в Ижевске и Воткинске) и крестьян, в целом пока довольных декретами о земле и мире.