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Статья опубликована в № 4587 от 14.06.2018 под заголовком: Преступность с поправкой на тень

Как реальная преступность отличается от официальной

Социологи Кирилл Титаев и Алексей Кнорре о причинах и последствиях разницы данных
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В криминологии преступления, которые не попали в официальную статистику, называются латентной преступностью (the dark figure of crime). Латентность бывает естественной (преступления, о которых люди не сообщили в полицию) и искусственной (преступления, о которых граждане в полицию сообщили, но полиция их не зарегистрировала в качестве преступлений).

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