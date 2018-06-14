Как реальная преступность отличается от официальной

Статья опубликована в № 4587 от 14.06.2018 под заголовком: Преступность с поправкой на тень

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Около 8% совершеннолетних российских граждан в опросе сообщили, что были жертвами преступлений за последние 12 месяцев, при этом треть из них – неоднократно Е. Ширинкина для Ведомостей

В криминологии преступления, которые не попали в официальную статистику, называются латентной преступностью (the dark figure of crime). Латентность бывает естественной (преступления, о которых люди не сообщили в полицию) и искусственной (преступления, о которых граждане в полицию сообщили, но полиция их не зарегистрировала в качестве преступлений).