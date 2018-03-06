Можно ли победить коррупцию цифрой
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Стремление власти продемонстрировать обществу успехи в борьбе с коррупцией, не допустить использования темы гражданскими активистами в невыгодном для правящей бюрократии свете порождает разнообразные нестыковки в ведомственной статистике по выявлению и расследованию коррупционных преступлений, в первую очередь по даче и получению взяток. Явное несоответствие зарегистрированных эпизодов взяток и осужденных по этим делам отражает в том числе и избирательный характер борьбы с коррупцией.
В последние несколько недель Владимир Путин регулярно возвращается в своих выступлениях к теме борьбы с коррупцией. В понедельник, выступая на коллегии ФСБ, он назвал ее третьей в списке приоритетных задач спецслужбы после борьбы с терроризмом и защиты информационного пространства. О важности борьбы с рейдерством и взяточничеством «нечистоплотных, коррумпированных» чиновников и правоохранителей президент говорил и в послании Федеральному собранию 1 марта, и в недавнем выступлении на расширенной коллегии МВД. Впрочем, даже накануне выборов антикоррупционная риторика не выходит за рамки обычных установочных заявлений: все это от президента слышали много раз.
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