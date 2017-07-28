Генпрокуратура обеспокоена снижением коррупции

Число взяток сокращается не первый год PhotoXpress

Генпрокурор Юрий Чайка обеспокоен снижением количества выявленных в первом полугодии коррупционных преступлений: их число сократилось на 14% (до 24 400), а количество взяток – почти на треть, сообщил Чайка в четверг на заседании коллегии Генпрокуратуры. При этом почти половину всех зафиксированных случаев составляют мелкие взятки, до 10 000 руб., уточнил заместитель генпрокурора Александр Буксман. В некоторых регионах только такие и выявляют – в Кабардино-Балкарии, например, их доля доходит до 93%. Региональным прокурорам предложено разобраться с причинами такой статистики и принять меры. Подробный анализ ситуации Генпрокуратура планирует провести в конце года на координационном совещании представителей правоохранительных органов.

Число взяток сокращается не первый год: по данным портала правовой статистики, в 2016 г. было зафиксировано сокращение этой категории преступлений на 18%.

Утратили доверие 373 государственных и муниципальных служащих уволены по требованию прокуроров за совершение коррупционных правонарушений «в связи с утратой доверия», сообщил генпрокурор Юрий Чайка

Такой статистический скачок можно объяснить появлением ст. 291.2 УК (мелкое взяточничество), говорит заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл – Россия» Илья Шуманов. Он напоминает, что в процессе либерализации уголовного законодательства с прошлого года взятки небольшого (до 10 000 руб.) размера перевели в разряд преступлений небольшой тяжести. По этим делам предварительное следствие необязательно – достаточно дознания, но и полицейские не слишком заинтересованы в таких делах. Кроме того, замечает эксперт, при раскрытии дел небольшой тяжести не могут применяться такие «испытанные» методы оперативно-розыскной деятельности, как прослушивание переговоров, проверочная закупка или оперативный эксперимент. Ну и не стоит забывать, что такое социальное явление, как коррупция, подстраивается под новые вызовы, добавляет Шуманов: коррупционеры уходят от простых и легко отслеживаемых схем вроде взяток или откатов. Более продвинутые решения предполагают лоббистские схемы или наличие взрослых детей-бизнесменов, которые могут рассчитывать на помощь родителей. На этом фоне вряд ли имеет смысл гоняться за мелкими взяточниками, полагает Шуманов. Нужен другой инструментарий и законопроект депутата Анатолия Выборнова, предлагающий криминализовать обещание взятки и злоупотребление влиянием, – попытка вскочить в последний вагон уходящего поезда, констатирует эксперт.

Этот законопроект, внесенный в Госдуму в четверг, предлагает наказывать штрафом до 500 000 руб. либо лишением свободы на срок до трех лет «согласие физического лица использовать свое влияние на принятие решения должностным лицом» в обмен на вознаграждение либо какую-то нематериальную выгоду. Одновременно предлагается ввести наказание не только за взятку, но и за обещание вознаграждения (наказание – штраф до 300 000 руб. либо лишение свободы на срок до двух лет), включая услуги и права неимущественного характера. Наконец, ответственность за коммерческий подкуп будет грозить не только должностному лицу коммерческой организации, но любому, кто использует должностные полномочия в личной выгоде. Подобные предложения уже вносились в Госдуму минувшей осенью, но правительство высказало замечания, и его вернули на доработку. Изменения продиктованы рекомендациями группы государств по борьбе с коррупцией по итогам третьего раунда оценки отечественной антикоррупционной практики.