Почему много изобретателей — это мало

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Инвестиции в образование и поддержка семей с детьми сами по себе не ведут к появлению высококлассных изобретателей Елена Афонина / ТАСС

России не хватает высокотехнологичных разработок – с этим вряд ли кто-то будет спорить. По недавним подсчетам экономистов Высшей школы экономики, позиции России на мировом рынке технологий крайне слабы: по объемам экспорта мы занимаем 27-е место и на 92,6% – это продукты, не относящиеся к объектам исключительных прав. На долю России приходится только 1% общемирового числа патентных заявок на изобретения, и эта доля падает с 2001 г. (тогда было 1,76%, в 2010 г. – 1,64%). Как преодолеть это отставание?

Ответ, который первым приходит в голову, – нам нужно больше изобретателей. Эксперты сходятся во мнении, что экономический рост связан с людьми, генерирующими идеи. Идеи потом превращаются в патенты, а те – в полезные технологии, улучшающие жизнь. Поэтому необходимо инвестировать в производство идей и готовить как можно больше специалистов. Но вот еще немного цифр из того же доклада Высшей школы экономики: Россия, несмотря на явный провал в 1990-е гг., – один из мировых лидеров по масштабам занятости населения в исследованиях и разработках. С показателем 722 000 исследователей и техников мы уступаем лишь Китаю, США и Японии.