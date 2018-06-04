Где России брать изобретателей

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В мае Владимир Путин подписал указ о целях развития России до 2024 г. Одна из основных тем указа – повышение производительности труда и темпов экономического роста. Среди экспертов на этот счет есть однозначное мнение: второе логично следует из первого. Экономисты также в целом согласны, что основные скачки в производительности труда связаны с инновациями, внедрением в производство новых идей. Возникает вопрос: как можно увеличить в стране число людей, способных эти идеи генерировать? Ученые называют таких людей изобретателями. Профессор Стэнфорда Чарльз Джонс как-то писал, что «чем больше изобретателей у нас есть, тем больше есть идей и тем богаче мы становимся». А что говорит наука о том, кто именно становится изобретателем?

Во-первых, есть четкая связь между вероятностью регистрации патента на изобретение (своеобразная мера изобретательского таланта) и доходами родителей изобретателя. Иными словами, прорывные идеи генерируются в небедных семьях. Во-вторых, мало того, что семья должна быть небедной – она должна быть полной. Сын богатого папы имеет больше шансов что-то изобрести, если папа живет с мамой. В-третьих, не только семья должна быть полной и богатой, она также должна быть образованной и иметь высокий социально-экономический статус. Изобретателями становятся образованные дети высокопоставленных белых воротничков, а не, условно говоря, миллионеров, сделавших деньги на ларечной торговле. Среда способствует. В-четвертых, не всякое образование одинаково полезно. Перефразируя отца ядерной физики Эрнеста Резерфорда, оно должно быть в точных науках, а не в «коллекционировании марок».