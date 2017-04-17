Экономия на детях

Семьи с детьми чаще других страдают от дефицита региональных бюджетов и сокращения социальных расходов. Органы соцзащиты снижают размер пособия или вводят дополнительные критерии для их получения. Стремление повысить адресность социальной помощи не всегда обоснованно, ведет к повышению риска бедности для семей с детьми и слабо сочетается с мерами стимулирования рождаемости.

Елена Горина из Института социальной политики НИУ ВШЭ представила на апрельской конференции доклад «Социальная поддержка семьи и детства в России в контексте современной политики расширения учета нуждаемости», в котором проанализировала эволюцию мер социальной поддержки семей с детьми в 21 регионе. Если не учитывать Москву, где уровень социальной поддержки выше среднероссийского, в 2014 г. низкий уровень доходов был критерием назначения пособий для 44% беременных женщин и кормящих матерей и для 26% семей с детьми. Доля детей, живших в семьях с доходами ниже прожиточного минимума, составляла 18,5% (в 2015 г. – уже 21,5%).