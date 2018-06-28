Статья опубликована в № 4597 от 28.06.2018 под заголовком: Цивилизационный выбор здесь и сейчас

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Поскольку говорить о формальной смене режима не принято, прелести кнута и самовластья воспевают иносказательно Евгений Разумный / Ведомости

Обсуждению темы мешают помпезность и разброс идей. Громкие имена и фразы путешествуют из текста в текст, тасуя набор штампов про Запад и Восток, Россию, Европу и особый путь. Пантеон от Тютчева и Данилевского до Тойнби и Валлерстайна зацитирован до дыр. Выступать со всеми этими общими местами вне перегретого спора уже просто неловко. Да и цель всех этих разговоров не столько найти ответы, сколько уйти от вопросов. Нагромождения мудрости и образцов стиля уводят от того главного, что в нынешней ситуации делает проблему крайне острой и критичной, но уже совсем в других альтернативах.

Следы тайных желаний