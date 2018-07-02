Секрет успеха — дать президенту США почувствовать себя звездой и не просить ничего конкретного

Статья опубликована в № 4599 от 02.07.2018 под заголовком: Что Путину надо знать о Трампе-переговорщике

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Саммит большой семерки в Квебеке в начале июня показал, что случается, когда Трамп чувствует себя загнанным в угол Eric Thayer/REUTERS

Спустя всего месяц после завершения первого сезона азиатского реалити-шоу Дональда Трампа «Война или мир с Северной Кореей?» (с открытым финалом) американский президент уже вовсю планирует встречу с другим «трудным парнем» 16 июля в Хельсинки. Чтобы подогреть интерес аудитории, Трамп уже сделал ряд заявлений – например, что готов к тому, что ему придется рассмотреть вопрос о признании Крыма российским, и собирается обсудить это с Владимиром Путиным.

Некоторые темы для переговоров уже объявлены – это Сирия, Украина и выборы. Но насколько содержательным будет диалог и к каким последствиям приведет, предсказать сложно. Список проблемных тем в отношениях двух стран, которые мешают достижению значительных результатов в переговорах (то, что американские дипломаты называют «известными раздражителями» – known irritants), настолько большой, что их все перечислить невозможно.