Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4602 от 05.07.2018 под заголовком: Вещь недели: Плацкартный вагон
С чем мы прощаемся в старом плацкарте
Путешествие в плацкартном вагоне как способ познания мира нашего человека
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Плацкартный вагон – превосходная аллегория советского и нынешнего российского скромного, но насильственного благоденствия
Photoxpress
Одно из главных впечатлений от чемпионата мира по футболу в России бразилец Уго получил даже не в Саранске – а что Саранск? чисто, аккуратно, спокойно по дороге от вокзала до стадиона и обратно, – а от плацкартного вагона, где пришлось ему провести дважды по девять часов, чтоб посмотреть мировой саранский футбол.
У них-то, в Бразилии, пассажирский железнодорожный транспорт не развит, плацкарта нет.
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