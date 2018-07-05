С чем мы прощаемся в старом плацкарте

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Плацкартный вагон – превосходная аллегория советского и нынешнего российского скромного, но насильственного благоденствия Photoxpress

Одно из главных впечатлений от чемпионата мира по футболу в России бразилец Уго получил даже не в Саранске – а что Саранск? чисто, аккуратно, спокойно по дороге от вокзала до стадиона и обратно, – а от плацкартного вагона, где пришлось ему провести дважды по девять часов, чтоб посмотреть мировой саранский футбол.

У них-то, в Бразилии, пассажирский железнодорожный транспорт не развит, плацкарта нет.