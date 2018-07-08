Цивилизационный выбор: вызов и ответ

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Сырьевая экономика веками пропахивает глубокую колею в истории, сознании, политике и государственности Евгений Егоров / Ведомости

Для страны на развилке судьбоносных вопросов всего два: цивилизационный выбор и исторический вызов. Арнольд Тойнби вообще считал, что цивилизации гибнут из-за неспособности ответить на вызовы времени. У нас эти вопросы искусственно разделены. Выбор отнесен к большой истории (концепция «колеи») и глобальной конспирологии (теория «заговора» – войны всех против нас). Судьба российской цивилизации сведена к великой культуре и круговой обороне, тогда как вызов, связанный с обреченностью сырьевой экономики и ресурсной модели в целом, отодвинут на задний план. Проблема если и обсуждается, то с олимпийским спокойствием и философической задумчивостью – будто положение некритично и время на размышление и действие ничем не ограничено. Если и дальше так понимать вызов, завтра на карте мира не окажется самого субъекта выбора.

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