Почему нас так радует футбол

Сила и разнообразие эмоций, разбуженных игрой футбольной сборной России на чемпионате мира, подтвердили вполне очевидный факт – россияне сидят на голодном эмоциональном пайке. Обществу не хватает чистых и естественных положительных переживаний, и непонятно, когда выдастся новый повод для радости такого масштаба.

Невысокие ожидания заложили основу скепсиса и безразличия: еще в апреле, по данным «Левада-центра», половина россиян вовсе не собирались смотреть чемпионат, еще меньше надеялись, что сборная России хотя бы выйдет из группы. Сильное недоверие к незнакомцам и социальная атомизация также не подогревали интерес. Барьером были экономические, социальные и политические проблемы (какой может быть праздник, когда людей в России преследуют по политическим мотивам, просто пытают). Смена недоверия на удивление и дальше на радость, восторг и гордость совпадали с продвижением сборной по турнирной таблице – в орбиту праздника вовлекалось все больше россиян, далеких от спорта. Важную роль сыграл и контекст – россияне открыто, не в нарушение правил, как с Крымом или Олимпиадой, одерживали победы в честной борьбе на достойном уровне.

Еще одно спасибо надо сказать собственно игре: сила эмоций отчасти объясняется разрывом между ожидавшимся плохим и полученным хорошим результатом сборной, говорит психолог Сергей Ениколопов. Футбол – в принципе особый вид спорта, вызывающий максимально сильные переживания, говорит психолог Марина Мелия, руководившая в СССР психологической службой спортивных сборных. Плюс это коллективное переживание: россиянам хочется ощущать единение, по которому они истосковались, и футбол стал поводом для эмоционального сплочения россиян не только между собой, но и со всем миром, отмечает Мелия.

Наконец, спасибо болельщикам со всего мира, приехавшим в страну, где у 70% граждан нет загранпаспорта. Раскованность в проявлении чувств иностранцами станет важной прививкой россиянам от присущей им эмоциональной закрытости, говорит Ениколопов. То, что было истрактовано охранителями от морали как распущенность, просто радость, часть карнавальности праздника. Возмущавшиеся просто блюдут отказ от положительных эмоций, считает Ениколопов.

Такая низовая неподдельная радость для патриотических – в подлинном смысле – чувств людей значит гораздо больше, чем набивший оскомину патриотический пафос, идущий сверху. Это и хороший сигнал «наружу», и новое важное знание о себе, установка на открытость, толерантность и разнообразие. Вопрос только, надолго ли нас хватит – и как жить дальше в случае возвращения к привычной эмоциональной диете.